Із Луцька вчергове передали допомогу для ЗСУ

Із Луцька вчергове передали допомогу для ЗСУ
Військовослужбовці 204-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України отримали допомогу від Луцької міськради.

Про це повідомляє департамент інформаційної роботи Луцької міськради.

Луцька міська рада продовжує активно виконувати запити різних підрозділів Збройних сил України щодо надання необхідного обладнання для протистояння російському агресору та захисту територіальної цілісності нашої країни.
Із Луцька вчергове передали допомогу для ЗСУ

Так, сьогодні, 30 листопада, для ефективної боротьби з ударними безпілотними літальними апаратами противника військовій частині А0959 передано три тепловізійних приціли типу ATN MARS 1.TV640 в комплекті з трьома моніторами ViewSonic та шість прожекторів пошукових “Bandera Flashlight”.
Із Луцька вчергове передали допомогу для ЗСУ

«Продовжуємо й далі підтримувати наших захисників. Разом до Перемоги!» - зазначили у міськраді.
Із Луцька вчергове передали допомогу для ЗСУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали мама і дружина
Сьогодні, 18:56
Із Луцька вчергове передали допомогу для ЗСУ
Сьогодні, 18:29
У Луцьку встановили контейнер для медичних відходів
Сьогодні, 18:08
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Андрія Пилипчука
Сьогодні, 17:45
Колаборантка-пропагандистка отримала 11 років тюрми
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
Діти на Волині виготовляють розпалювачі для буржуйок на фронт Діти на Волині виготовляють розпалювачі для буржуйок на фронт
Сьогодні, 14:26
На ярмарку у ліцеї на Волині зібрали майже 200 тисяч на дрони для ЗСУ На ярмарку у ліцеї на Волині зібрали майже 200 тисяч на дрони для ЗСУ
29 листопад, 17:23
Волинські прикордонники вчергове отримали допомогу Волинські прикордонники вчергове отримали допомогу
27 листопад, 18:04
Працівники луцьких КП і мерії купили вже 60 авто на фронт Працівники луцьких КП і мерії купили вже 60 авто на фронт
27 листопад, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали мама і дружина
Сьогодні, 18:56
 0
Із Луцька вчергове передали допомогу для ЗСУ
Сьогодні, 18:29
 0
У Луцьку встановили контейнер для медичних відходів
Сьогодні, 18:08
 0
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Андрія Пилипчука
Сьогодні, 17:45
 0
Колаборантка-пропагандистка отримала 11 років тюрми
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8