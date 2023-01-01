Із Луцька вчергове передали допомогу для ЗСУ





Про це повідомляє департамент інформаційної роботи Луцької міськради.



Луцька міська рада продовжує активно виконувати запити різних підрозділів Збройних сил України щодо надання необхідного обладнання для протистояння російському агресору та захисту територіальної цілісності нашої країни.



Так, сьогодні, 30 листопада, для ефективної боротьби з ударними безпілотними літальними апаратами противника військовій частині А0959 передано три тепловізійних приціли типу ATN MARS 1.TV640 в комплекті з трьома моніторами ViewSonic та шість прожекторів пошукових “Bandera Flashlight”.



«Продовжуємо й далі підтримувати наших захисників. Разом до Перемоги!» - зазначили у міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 204-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України отримали допомогу від Луцької міськради.Про це повідомляє департамент інформаційної роботи Луцької міськради.Луцька міська рада продовжує активно виконувати запити різних підрозділів Збройних сил України щодо надання необхідного обладнання для протистояння російському агресору та захисту територіальної цілісності нашої країни.Так, сьогодні, 30 листопада, для ефективної боротьби з ударними безпілотними літальними апаратами противника військовій частині А0959 передано три тепловізійних приціли типу ATN MARS 1.TV640 в комплекті з трьома моніторами ViewSonic та шість прожекторів пошукових “Bandera Flashlight”.«Продовжуємо й далі підтримувати наших захисників. Разом до Перемоги!» - зазначили у міськраді.

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