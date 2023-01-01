Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Андрія Пилипчука

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Андрія Пилипчука
Мешканців селища міського типу Локачів на Волині закликають належно зустріти скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця Андрія Пилипчука.

Про це у фейсбуці повідомляє Локачинська селищна рада.

Завтра, 1 грудня, з Ватина до Микуличів через Локачі буде прямувати кортеж із тілом загиблого Воїна Пилипчука Андрія Веніаміновича.

Зустріч кортежу відбудеться між 10.30 - 11.00 год. на в'їзді в Локачі із сторони Горохова (перехрестя біля монумента "Танк"). Опісля кортеж попрямує по вулицях Шевченка - Героїв Майдану - Миру через селища Локачі і далі до Микуличів.

«Закликаємо локачан вийти і віддати останню шану Захиснику!» - зазначили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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