Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Андрія Пилипчука

Андрія Пилипчука.



Про це у фейсбуці повідомляє Локачинська селищна рада.



Завтра, 1 грудня, з Ватина до Микуличів через Локачі буде прямувати кортеж із тілом загиблого Воїна Пилипчука Андрія Веніаміновича.



Зустріч кортежу відбудеться між 10.30 - 11.00 год. на в'їзді в Локачі із сторони Горохова (перехрестя біля монумента "Танк"). Опісля кортеж попрямує по вулицях Шевченка - Героїв Майдану - Миру через селища Локачі і далі до Микуличів.



«Закликаємо локачан вийти і віддати останню шану Захиснику!» - зазначили у громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканців селища міського типу Локачів на Волині закликають належно зустріти скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє Локачинська селищна рада.Завтра, 1 грудня, з Ватина до Микуличів через Локачііз тілом загиблого Воїна Пилипчука Андрія Веніаміновича.Зустріч кортежу відбудеться між 10.30 - 11.00 год. на в'їзді в Локачі із сторони Горохова (перехрестя біля монумента "Танк"). Опісля кортеж попрямує по вулицях Шевченка - Героїв Майдану - Миру через селища Локачі і далі до Микуличів.«Закликаємо локачан вийти і віддати останню шану Захиснику!» - зазначили у громаді.

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