Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Андрія Пилипчука
Сьогодні, 17:45
Мешканців селища міського типу Локачів на Волині закликають належно зустріти скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця Андрія Пилипчука.
Про це у фейсбуці повідомляє Локачинська селищна рада.
Завтра, 1 грудня, з Ватина до Микуличів через Локачі буде прямувати кортеж із тілом загиблого Воїна Пилипчука Андрія Веніаміновича.
Зустріч кортежу відбудеться між 10.30 - 11.00 год. на в'їзді в Локачі із сторони Горохова (перехрестя біля монумента "Танк"). Опісля кортеж попрямує по вулицях Шевченка - Героїв Майдану - Миру через селища Локачі і далі до Микуличів.
«Закликаємо локачан вийти і віддати останню шану Захиснику!» - зазначили у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Локачинська селищна рада.
Завтра, 1 грудня, з Ватина до Микуличів через Локачі буде прямувати кортеж із тілом загиблого Воїна Пилипчука Андрія Веніаміновича.
Зустріч кортежу відбудеться між 10.30 - 11.00 год. на в'їзді в Локачі із сторони Горохова (перехрестя біля монумента "Танк"). Опісля кортеж попрямує по вулицях Шевченка - Героїв Майдану - Миру через селища Локачі і далі до Микуличів.
«Закликаємо локачан вийти і віддати останню шану Захиснику!» - зазначили у громаді.
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