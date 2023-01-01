На Волинь «на щиті» повертається Герой Андрій Пилипчук

На Волинь «на щиті» повертається Герой Андрій Пилипчук
На Волині сьогодні, 30 листопада, зустрічатимуть військовослужбовця Андрія Пилипчука, життя якого обірвала війна.

Про це повідомляє у фейсбуці Горохівська міськрада.

Сьогодні, 30 листопада, орієнтовно о 13:00-13:30 від Горохівської багатопрофільної лікарні виїжджатиме кортеж із тілом загиблого Героя Андрія Пилипчука. Кортеж прямуватиме вулицями Лисенка, Паркова, Луцька. Біля Свято-Вознесенської каплиці відбудеться заупокійна панахида.

Далі траурна процесія відправиться в село Ватин, де Андрій проживав із сім’єю. Похорон Героя відбудеться 1 грудня в рідному селі Микуличі Володимирського району.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та побратимам. Відкладіть справи і вийдіть зустріти Захисника, принесіть квіти і встеляйте дорогу, долучайтесь до автоколони чи беріть прапор та вийдіть вздовж дороги . Гідно зустріти і провести Героя наш обов'язок!» - зазначили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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