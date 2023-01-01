На Волинь «на щиті» повертається Герой Андрій Пилипчук

Андрія Пилипчука, життя якого обірвала війна.



Про це повідомляє у фейсбуці Горохівська міськрада.



Сьогодні, 30 листопада, орієнтовно о 13:00-13:30 від Горохівської багатопрофільної лікарні виїжджатиме кортеж із тілом загиблого Героя Андрія Пилипчука. Кортеж прямуватиме вулицями Лисенка, Паркова, Луцька. Біля Свято-Вознесенської каплиці відбудеться заупокійна панахида.



Далі траурна процесія відправиться в село Ватин, де Андрій проживав із сім’єю. Похорон Героя відбудеться 1 грудня в рідному селі Микуличі Володимирського району.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та побратимам. Відкладіть справи і вийдіть зустріти Захисника, принесіть квіти і встеляйте дорогу, долучайтесь до автоколони чи беріть прапор та вийдіть вздовж дороги . Гідно зустріти і провести Героя наш обов'язок!» - зазначили у міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні, 30 листопада, зустрічатимуть військовослужбовця, життя якого обірвала війна.Про це повідомляє у фейсбуці Горохівська міськрада.Сьогодні, 30 листопада, орієнтовно о 13:00-13:30 від Горохівської багатопрофільної лікарні виїжджатиме кортеж із тілом загиблого Героя Андрія Пилипчука. Кортеж прямуватиме вулицями Лисенка, Паркова, Луцька. Біля Свято-Вознесенської каплиці відбудеться заупокійна панахида.Далі траурна процесія відправиться в село Ватин, де Андрій проживав із сім’єю. Похорон Героя відбудеться 1 грудня в рідному селі Микуличі Володимирського району.«Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та побратимам. Відкладіть справи і вийдіть зустріти Захисника, принесіть квіти і встеляйте дорогу, долучайтесь до автоколони чи беріть прапор та вийдіть вздовж дороги . Гіднонаш обов'язок!» - зазначили у міськраді.

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