У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП

користується УПЦ МП.



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Депутати Луцької міської ради одностайно підтримали проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками для УПЦ (МП) на території громади.



«Зобов’язати департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами спільно з управлінням інформаційної роботи не пізніше 10 грудня 2023 року оприлюднити результати інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української православної церкви (так званого «московського патріархату») на території Луцької міської територіальної громади на офіційному сайті Луцької міської ради», - йдеться у тексті рішення міськради.



Під час обговорення проєкту такого рішення окремі депутати взяли слово та зауважили, що церков московського патріархату на території нашої держави бути не повинно.



«У разі невиконання релігійними організаціями Української православної церкви (так званого «московського патріархату») статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» до 01 лютого 2024, підготувати документи про припинення права користування земельними ділянками на території Луцької міської територіальної громади», - озвучив ще один пункт рішення депутат міськради Роман Бондарук.



Проголосували депутати одноголосно, усі «за» і жоден не утримався або ж проти такого рішення.



До слова, найбільша земельна ділянка луцької землі у користуванні УПЦ МП - це ділянка Собору всіх святих землі Волинської. Собор розташований на просп. Соборності, 39 та займає ділянку у понад півтора га.



Тут із 1998 року будується собор, рушійною дотацією на будівництво якого стали гроші російського «Внєшекономбанку», виділені на особисте прохання володимира путіна. Чеком на 10 мільйонів рублів він «озброїв» предстоятеля РПЦ в Україні, митрополита Київського і всієї України Володимира з приміткою: гроші на будівництво конкретних храмів у кількох регіонах України навзаєм захопленим соборам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міськрада вирішила провести інвентаризацію всіх земельних ділянок в облцентрі Волині, якимиПро це пише ВСН Депутати Луцької міської ради одностайно підтримали проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками для УПЦ (МП) на території громади.«Зобов’язати департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами спільно з управлінням інформаційної роботи не пізніше 10 грудня 2023 року оприлюднити результати інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української православної церкви (так званого «московського патріархату») на території Луцької міської територіальної громади на офіційному сайті Луцької міської ради», - йдеться у тексті рішення міськради.Під час обговорення проєкту такого рішення окремі депутати взяли слово та зауважили, що церков московського патріархату на території нашої держави бути не повинно.«У разі невиконання релігійними організаціями Української православної церкви (так званого «московського патріархату») статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» до 01 лютого 2024, підготувати документи про припинення права користування земельними ділянками на території Луцької міської територіальної громади», - озвучив ще один пункт рішення депутат міськрадиПроголосували депутати одноголосно, усі «за» і жоден не утримався або ж проти такого рішення.До слова, найбільша земельна ділянка луцької землі у користуванні УПЦ МП - це ділянка Собору всіх святих землі Волинської. Собор розташований на просп. Соборності, 39 та займає ділянку у понад півтора га.Тут із 1998 року будується собор, рушійною дотацією на будівництво якого стали гроші російського «Внєшекономбанку», виділені на особисте прохання. Чеком на 10 мільйонів рублів він «озброїв» предстоятеля РПЦ в Україні, митрополита Київського і всієї Україниз приміткою: гроші на будівництво конкретних храмів у кількох регіонах України навзаєм захопленим соборам.

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