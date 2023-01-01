У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Сьогодні, 12:18
Луцька міськрада вирішила провести інвентаризацію всіх земельних ділянок в облцентрі Волині, якими користується УПЦ МП.
Про це пише ВСН.
Депутати Луцької міської ради одностайно підтримали проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками для УПЦ (МП) на території громади.
«Зобов’язати департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами спільно з управлінням інформаційної роботи не пізніше 10 грудня 2023 року оприлюднити результати інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української православної церкви (так званого «московського патріархату») на території Луцької міської територіальної громади на офіційному сайті Луцької міської ради», - йдеться у тексті рішення міськради.
Під час обговорення проєкту такого рішення окремі депутати взяли слово та зауважили, що церков московського патріархату на території нашої держави бути не повинно.
«У разі невиконання релігійними організаціями Української православної церкви (так званого «московського патріархату») статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» до 01 лютого 2024, підготувати документи про припинення права користування земельними ділянками на території Луцької міської територіальної громади», - озвучив ще один пункт рішення депутат міськради Роман Бондарук.
Проголосували депутати одноголосно, усі «за» і жоден не утримався або ж проти такого рішення.
До слова, найбільша земельна ділянка луцької землі у користуванні УПЦ МП - це ділянка Собору всіх святих землі Волинської. Собор розташований на просп. Соборності, 39 та займає ділянку у понад півтора га.
Тут із 1998 року будується собор, рушійною дотацією на будівництво якого стали гроші російського «Внєшекономбанку», виділені на особисте прохання володимира путіна. Чеком на 10 мільйонів рублів він «озброїв» предстоятеля РПЦ в Україні, митрополита Київського і всієї України Володимира з приміткою: гроші на будівництво конкретних храмів у кількох регіонах України навзаєм захопленим соборам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише ВСН.
Депутати Луцької міської ради одностайно підтримали проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками для УПЦ (МП) на території громади.
«Зобов’язати департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами спільно з управлінням інформаційної роботи не пізніше 10 грудня 2023 року оприлюднити результати інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української православної церкви (так званого «московського патріархату») на території Луцької міської територіальної громади на офіційному сайті Луцької міської ради», - йдеться у тексті рішення міськради.
Під час обговорення проєкту такого рішення окремі депутати взяли слово та зауважили, що церков московського патріархату на території нашої держави бути не повинно.
«У разі невиконання релігійними організаціями Української православної церкви (так званого «московського патріархату») статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» до 01 лютого 2024, підготувати документи про припинення права користування земельними ділянками на території Луцької міської територіальної громади», - озвучив ще один пункт рішення депутат міськради Роман Бондарук.
Проголосували депутати одноголосно, усі «за» і жоден не утримався або ж проти такого рішення.
До слова, найбільша земельна ділянка луцької землі у користуванні УПЦ МП - це ділянка Собору всіх святих землі Волинської. Собор розташований на просп. Соборності, 39 та займає ділянку у понад півтора га.
Тут із 1998 року будується собор, рушійною дотацією на будівництво якого стали гроші російського «Внєшекономбанку», виділені на особисте прохання володимира путіна. Чеком на 10 мільйонів рублів він «озброїв» предстоятеля РПЦ в Україні, митрополита Київського і всієї України Володимира з приміткою: гроші на будівництво конкретних храмів у кількох регіонах України навзаєм захопленим соборам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Бійтеся Бога!
Останні новини
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття
Сьогодні, 13:00
Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави
Сьогодні, 12:25
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Сьогодні, 12:18
На Волинь «на щиті» повертається Герой Андрій Пилипчук
Сьогодні, 11:24