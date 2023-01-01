Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави

Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави
Служба безпеки проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП). Обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.

Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від росії.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

У межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошується, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави

Комплексні заходи проводять співробітники СБУ в Тернопільській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.
Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави
Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави
Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави
Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави
Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави
Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави

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Теги: Почаївська лавра, обшуки
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