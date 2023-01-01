У Луцьку провели в останню путь Героя Олександра Баранова

У Луцьку сьогодні, 30 листопада, громада попрощалася із військовослужбовцем, якийПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Сьогодні у Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олександра Баранова (22.01.1984 року народження), який загинув 24 листопада 2023 року в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшлиродина, побратими та лучани.Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа в секторі військових поховань.«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - повідомили у міськраді.