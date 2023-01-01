У Луцьку провели в останню путь Героя Олександра Баранова

У Луцьку провели в останню путь Героя Олександра Баранова
У Луцьку сьогодні, 30 листопада, громада попрощалася із військовослужбовцем Олександром Барановим, який поліг на Запоріжжі.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Сьогодні у Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олександра Баранова (22.01.1984 року народження), який загинув 24 листопада 2023 року в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
У Луцьку провели в останню путь Героя Олександра Баранова

Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшлиродина, побратими та лучани.
У Луцьку провели в останню путь Героя Олександра Баранова

Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа в секторі військових поховань.
У Луцьку провели в останню путь Героя Олександра Баранова
У Луцьку провели в останню путь Героя Олександра Баранова

«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - повідомили у міськраді.
У Луцьку провели в останню путь Героя Олександра Баранова
У Луцьку провели в останню путь Героя Олександра Баранова


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Теги: загиблі, війна
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