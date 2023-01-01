На Волині перевірятимуть технічний стан автотранспорту та його готовність до зими

На Волині проведуть комплекс профілактичних заходів на автомобільному транспорті «Перевізник зима». Рейдові перевірки триватимуть із 1 по 21 грудня.Про це повідомили у відділі державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Волинській області.В рамках практичного етапу перевірок на автотранспорті передбачені формування спільних мобільних груп (за згодою) з працівниками територіальних підрозділів Національної поліції України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, обласних, районних, міських військових адміністрацій для проведення рейдових перевірок за дотриманням пасажирськими автомобільними перевізниками вимог безпеки на маршрутах руху.Найперше мобільні групи працюватимуть на тих ділянках, де були скоєні дорожньо- транспортні пригоди та зафіксована найбільша кількість порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт з боку автомобільних перевізників.-перевірку технічного стану транспортних засобів, їх готовність до роботи в зимовий період, під час снігопадів та ожеледиці, проходження ними обов’язкового технічного контролю;-проведення відповідних інструктажів з водіями транспортних засобів щодо використання зимових шин, ланцюгів протиковзання під час експлуатації транспортних засобів у складних погодних умовах;-оперативне інформування водіїв про введення обмежень, розміщення тимчасових стоянок для транзитного транспорту під час ускладнення погодних умов, напрямки об’їзду, загрозу виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру та стан проїзду;-роз’яснювальну роботу з водіями щодо послідовності дій у разі, якщо транспортний засіб потрапив у затор під час ускладнення погодних умов, пов’язаних із сильними опадами у вигляді снігу;-перевірку відповідності зовнішнього і внутрішнього спорядження (екіпірування) транспортних засобів встановленим вимогам;-перевірку дотримання визначеного маршруту та розкладу руху автобусів згідно з отриманим дозволом, перевірці відповідності транспортних засобів умовам перевезень і параметрам комфортності під час пасажирських перевезень;-виконання вимог щодо дотримання режиму праці та відпочинку водіями транспортних засобів;-дотримання вимог організації нерегулярних автобусних перевезень пасажирів у частині порушення регулярності руху одним автомобільним перевізником за одним маршрутом прямування частіше, ніж два рази на тиждень;-перевірку наявності дозвільних документів під час перевезення автомобільними перевізниками вантажів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом.Інформація про результати заходів державного нагляду на автомобільному транспорті буде повідомлена додатково після 21 грудня.