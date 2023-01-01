ОВА: чимало волинян не знають, як вийти з панічного стану

ОВА: чимало волинян не знають, як вийти з панічного стану
На Волині підбили підсумки роботи з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я у 2023 році.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

На Волині продовжується реалізація Всеукраїнської програми ментального здоров’я на рівні усіх управлінь та громад.

Зокрема у рамках програми відбулося масштабне анкетування. А саме опитали майже 5 тисяч людей – як надавачів, так і отримувачів психологічних послуг. Опитування проводилося із залученням галузей: освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, а також інших секторів та громадських організацій.

Респонденти отримували ряд запитань стосовно їх ментального здоров'я та одержання послуг психосоціальної підтримки. Зокрема, постійний стан паніки відчуває 5 % опитуваних, водночас 50% – час від часу знаходяться у панічному стані та не знають, як з нього вийти.

Також в області здійснено картування послуг з ментального здоров'я у 496 установах. Ведеться робота щодо формування комплексної інтерактивної карти, на якій відображатимуться заклади, що надають психологічну допомогу.

Водночас оформлено реєстр тренерів й фасилітаторів з ментального здоров’я в області та проведено більше 100 просвітницьких заходів: тренінгів, зустрічей, навчань.

Крім того, створено Координаційний центр підтримки цивільного населення Волині. Серед основних його завдань – ментальне здоров’я та психосоціальна підтримка волинян.

Щодо медицини, то в області для надання психіатричної допомоги визначені 20 установ охорони здоров’я. Важливо й те, що у 15-ти закладах первинної медичної допомоги надають послуги супроводу і лікування дорослих та дітей з психічними розладами.

Медичні працівники «первинки» проходять курси «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP». Наразі навчання пройшли 383 лікарі та 534 молодших спеціалістів з медичною освітою.

Також у ВНУ імені Лесі Українки підготували 12 клінічних психологів та проведено для 12 лікарів цикл тематичного удосконалення «Комплексна реабілітація осіб з інвалідністю» на базі Харківського національного медичного університету.

Крім того, для психологічного та фізичного відновлення військових на Волині у процесі створення реабілітаційне відділення «Recovery».

«Це перші результати роботи у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Далі однозначно більше. Адже важливо, щоб кожен волинян знав куди звернутися за психологічною допомогою та підтримкою. А в області для цього було чим більше професіоналів та місць з якісними послугами», – зазначив начальник ОВА Юрій Погуляйко.

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Теги: психологія, Волинь
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