Луцька громада прощатиметься із Воїном Анатолієм Малесиком
Сьогодні, 13:39
В обласному центрі Волині завтра, 1 грудня, громада проведе в останню путь загиблого військовослужбовця Анатолія Малесика.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У п’ятницю, 1 грудня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Малесика Анатолія Анатолійовича (17.02.1994 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Берестове Донецької області.
Поховають Анатолія Малесика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У п’ятницю, 1 грудня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Малесика Анатолія Анатолійовича (17.02.1994 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Берестове Донецької області.
Поховають Анатолія Малесика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.
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