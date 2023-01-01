ГУР констатує зростання соціальної напруги на росії

ГУР констатує зростання соціальної напруги на росії
Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що всередині держави-агресора росії, зокрема у її європейській частині, зростає соціальна напруга.

Про це ГУР повідомляє у телеграмі.

Погіршення суспільної ситуації констатують самі російські чиновники та представники спецслужб, зокрема й у закритих доповідях вищим вождям терористичної росії.

За оцінками воєнної розвідки України, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України.

Також спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині росії.

Зростання рівня злочинності у регіонах рф спричинене втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та «алкоголізацією» населення держави-агресора.

Також на посилення соціальної напруги на росії напряму впливають і високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти.

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Теги: ГУР, Україна
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