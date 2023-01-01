«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус

«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
Нововолинський міський голова Борис Карпус вважає, що повністю припинити ремонти доріг та вулиць у місті, аби спрямовувати усі кошти на підтримку ЗСУ, неможливо, оскільки від цього постраждає економіка.

Про це він розповів в інтерв’ю для Інформаційного агентства ВолиньPost.

«Думаю, кожному українцю зрозуміло: без підтримки військових наша країна немає майбутнього. Якщо військо теоретично б зазнало поразки, то ходитимуть бруківкою чоботи російських окупантів. Тому і я особисто, і увесь склад ради завжди за ініціативи, що допомагають військовослужбовцям на передовій.

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради закупив 27 безпілотників і тим самим увійшов до списку ТОП-30 місцевих органів влади, котрі закупляли БПЛА для потреб ЗСУ.

Але я категорично проти простих популістичних рішень, які нам вкидають як варіант, щоб розділити суспільство. У випадку «дрони чи бруківка», треба виходити до людей і пояснювати їм, що економіка теж має жити», - сказав Борис Карпус.

На його думку, проблема не у самій бруківці, а у співвідношенні коштів, які витрачаються, наприклад, на благоустрій, а які - на запити військових. За словами Карпуса, у Нововолинську витримують баланс у цьому питанні.

«Будівельна галузь створює тисячі робочих місць в суміжних областях. Жодна інша галузь їх стільки не створює. Якщо ми як суспільство приймаємо тезу, що ми «кладемо» будівельну галузь, у нас нічого не повинно будуватися, то усі, хто працює на будівництві, логістиці, дорожній сфері, асфальтних заводах, суміжних галузях, мають припинити працювати і почекати. Невідомо скільки. Я проти простих рішень. Це складно, бо у випадку «дрони чи бруківка», треба виходити до людей і пояснювати їм», - наголосив міський голова Нововолинська.

Крім того, він зауважив, що українське законодавство не дозволяє органам місцевого самоврядування підтримувати армію, лише – територіальну оборону.

«Розумієте, не проблема в дронах. Проблема в одній фразі, яку законодавець не хоче написати в Законі України «Про органи місцевого самоврядування», що ми маємо право підтримувати сили оборони. Бо наразі ми як ОМС не можемо купити дрон і передати його армії, лише – територіальній обороні. Тобто для нашої 14-ої бригади не можемо, а для 55 батальйону 100 бригади ТрО або ж самій 100 бригаді – можемо. Але ж і у 14-ій, в інших бригадах ЗСУ воює багато нововолинських хлопців…», - пояснив Борис Карпус.

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Теги: Борис Карпус, дрони, бруківка, вибір редактора
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