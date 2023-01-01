«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус

Нововолинський міський головавважає, що повністю припинити ремонти доріг та вулиць у місті, аби спрямовувати усі кошти на підтримку ЗСУ, неможливо, оскільки від цього постраждає економіка.Про це він розповів вдля- сказав Борис Карпус.На його думку, проблема не у самій бруківці, а у співвідношенні коштів, які витрачаються, наприклад, на благоустрій, а які - на запити військових. За словами Карпуса, у Нововолинську витримують баланс у цьому питанні.- наголосив міський голова Нововолинська.Крім того, він зауважив, що українське законодавство не дозволяє органам місцевого самоврядування підтримувати армію, лише – територіальну оборону.- пояснив Борис Карпус.