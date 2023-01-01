На зарплати луцьким освітянам до кінця року не вистачає 51 мільйон гривень
Сьогодні, 14:17
Освітньої субвенції із державного бюджету на заробітні плати освітянам Луцької громади до кінця року не вистачає. Недофінансування складає 51 мільйон гривень.
Про це повідомила директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради Лілія Єлова.
З її слів, у наступному році не вистачатиме вже 115 мільйонів гривень.
«Згідно розрахунків департаменту освіти та цифр, доведених Міністерством фінансів, різниця між потребою і виділеними коштами складає 115 мільйонів гривень», - сказала фінансистка.
Попри це, директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар переконує, що освітяни будуть із заробітною платою.
«Недофінансування освітньої субвенції Луцької міської територіальної громади на 2024 рік складає 115 млн.(або мінус 18.5% від потреби), а це заробітна плата нашого педагога. Скажу коротко: освітяни Луцької МТГ будуть із зарплатою!», - написав Віталій Бондар на своїй сторінці у фейсбуці.
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Про це повідомила директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради Лілія Єлова.
З її слів, у наступному році не вистачатиме вже 115 мільйонів гривень.
«Згідно розрахунків департаменту освіти та цифр, доведених Міністерством фінансів, різниця між потребою і виділеними коштами складає 115 мільйонів гривень», - сказала фінансистка.
Попри це, директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар переконує, що освітяни будуть із заробітною платою.
«Недофінансування освітньої субвенції Луцької міської територіальної громади на 2024 рік складає 115 млн.(або мінус 18.5% від потреби), а це заробітна плата нашого педагога. Скажу коротко: освітяни Луцької МТГ будуть із зарплатою!», - написав Віталій Бондар на своїй сторінці у фейсбуці.
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