На Волині судять рівнянина, який переправляв ухилянтів за кордон

Перед судом на Волині постав мешканець Рівненщини, який за 5 тисяч доларів сприяв ухилянтам у втечі з України.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про організацію 38-річним жителем Рівненської області зі спільниками незаконногоУкраїни із корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України).За даними слідства, громадянин за грошову винагороду у 5 000 доларів США забезпечував внесення відомостей про військовозобов’язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.У такий спосіб він уможливлював виїзд ухилянтів у країни Євросоюзу.Увечері 19 червня 2023 року поблизу митного поста «Устилуг» чоловіка було затримано.Невдовзі він постане перед судом.Особи його спільників встановлюють.Викрито факти незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон спільно з працівниками Волинського управління ДВБ Національної поліції України та відділу внутрішньої і власної безпеки по Волинському прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.Досудове розслідування: Володимирський ВП ГУНП у Волинській області.