На Волині судять рівнянина, який переправляв ухилянтів за кордон
Сьогодні, 14:47
Перед судом на Волині постав мешканець Рівненщини, який за 5 тисяч доларів сприяв ухилянтам у втечі з України.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про організацію 38-річним жителем Рівненської області зі спільниками незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, громадянин за грошову винагороду у 5 000 доларів США забезпечував внесення відомостей про військовозобов’язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.
У такий спосіб він уможливлював виїзд ухилянтів у країни Євросоюзу.
Увечері 19 червня 2023 року поблизу митного поста «Устилуг» чоловіка було затримано.
Невдовзі він постане перед судом.
Особи його спільників встановлюють.
Викрито факти незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон спільно з працівниками Волинського управління ДВБ Національної поліції України та відділу внутрішньої і власної безпеки по Волинському прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.
Досудове розслідування: Володимирський ВП ГУНП у Волинській області.
Довідково:
Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про організацію 38-річним жителем Рівненської області зі спільниками незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, громадянин за грошову винагороду у 5 000 доларів США забезпечував внесення відомостей про військовозобов’язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.
У такий спосіб він уможливлював виїзд ухилянтів у країни Євросоюзу.
Увечері 19 червня 2023 року поблизу митного поста «Устилуг» чоловіка було затримано.
Невдовзі він постане перед судом.
Особи його спільників встановлюють.
Викрито факти незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон спільно з працівниками Волинського управління ДВБ Національної поліції України та відділу внутрішньої і власної безпеки по Волинському прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.
Досудове розслідування: Володимирський ВП ГУНП у Волинській області.
Довідково:
Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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