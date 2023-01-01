На Волині поховали Героя Олександра Твердохліба

Олександра Твердохліба.



Про це повідомила Берестечківська міська територіальна громада у фейсбуці.



У Берестечку – скорбота. Краяни попрощалися із військовослужбовцем Олександром Твердохлібом, який віддав за українську незалежність найдорожче – життя.



НагадаємоЮ житель міста Берестечко, 54-річний Олександр Всеволодович Твердохліб загинув у Запорізькій області під час артилерійського обстрілу 25 листопада 2023 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Берестечку на Волині громада провела в останню путь полеглого військовослужбовцяПро це повідомила Берестечківська міська територіальна громада у фейсбуці.У Берестечку – скорбота. Краяни попрощалися із військовослужбовцем Олександром Твердохлібом, який віддав за українську незалежність найдорожче – життя.НагадаємоЮ житель міста Берестечко, 54-річний Олександр Всеволодович Твердохлібпід час артилерійського обстрілу 25 листопада 2023 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію