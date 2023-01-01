На Волині поховали Героя Олександра Твердохліба
Сьогодні, 15:10
У місті Берестечку на Волині громада провела в останню путь полеглого військовослужбовця Олександра Твердохліба.
Про це повідомила Берестечківська міська територіальна громада у фейсбуці.
У Берестечку – скорбота. Краяни попрощалися із військовослужбовцем Олександром Твердохлібом, який віддав за українську незалежність найдорожче – життя.
НагадаємоЮ житель міста Берестечко, 54-річний Олександр Всеволодович Твердохліб загинув у Запорізькій області під час артилерійського обстрілу 25 листопада 2023 року.
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Про це повідомила Берестечківська міська територіальна громада у фейсбуці.
У Берестечку – скорбота. Краяни попрощалися із військовослужбовцем Олександром Твердохлібом, який віддав за українську незалежність найдорожче – життя.
НагадаємоЮ житель міста Берестечко, 54-річний Олександр Всеволодович Твердохліб загинув у Запорізькій області під час артилерійського обстрілу 25 листопада 2023 року.
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