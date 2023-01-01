Рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Михайла Лукашука
Сьогодні, 15:31
Знову сумна звістка охопила Рожищенську громаду на Волині – підтвердилась загибель жителя села Топільне Михайла Лукашука.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Михайло Лукашук (1977 року народження) понад рік вважався безвісти зниклим.
За офіційними даними, рядовий розвідувального взводу механізованого батальйону 14 окремої механізованої бригади Михайло Лукашук, вірний військовій присязі, загинув у районі населеного пункту Орлянське Харківської області 29 жовтня 2022 року.
Загибель Героя встановили за даними ДНК-експертизи.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 листопада до 2 грудня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати. Вічна пам'ять Героєві!» - повідомили у міськраді.
Про час та місце поховання повідомлять згодом.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Михайло Лукашук (1977 року народження) понад рік вважався безвісти зниклим.
За офіційними даними, рядовий розвідувального взводу механізованого батальйону 14 окремої механізованої бригади Михайло Лукашук, вірний військовій присязі, загинув у районі населеного пункту Орлянське Харківської області 29 жовтня 2022 року.
Загибель Героя встановили за даними ДНК-експертизи.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 листопада до 2 грудня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати. Вічна пам'ять Героєві!» - повідомили у міськраді.
Про час та місце поховання повідомлять згодом.
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