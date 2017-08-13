У росії визнали ЛГБТ екстремістами: прихильникам загрожує 10 років тюрми
Сьогодні, 15:23
Верховний суд росії визнав ЛГБТ «екстремістською організацією» і заборонив рух на території рф.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Засідання відбулося в закритому режимі. На нього пустили лише представників Мінʼюсту, які подавали позов.
Тепер у росії можуть увʼязнювати та відправити в колонію на 10 років за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організацій, за надання їм послуг і навіть за поширення інформації про ЛГБТ-рух, зокрема й у соцмережах.
Легальна робота організацій, які допомагають ЛГБТ-спільноті, стане неможливою, оскільки оскаржити рішення суду вже неможливо. Деякі експерти вважають, що це несе загрозу і для звичайних ЛГБТ-людей.
Сьогодні у світі тюрма або смертна кара ЛГБТ-спільноті загрожує в Ірані, Афганістані, Пакистані, Саудівській Аравії, Ємені, Мавританії, Уганді, Нігерії та ще десятках країн Африки, Середньої Азії та Близького Сходу.
Нагадаємо, на Луцький ком'юніті-центр для ЛГБТКІ+ спільноти було скоєно напад. Нападники вибили двері та влаштували погром у приміщенні.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Засідання відбулося в закритому режимі. На нього пустили лише представників Мінʼюсту, які подавали позов.
Тепер у росії можуть увʼязнювати та відправити в колонію на 10 років за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організацій, за надання їм послуг і навіть за поширення інформації про ЛГБТ-рух, зокрема й у соцмережах.
Легальна робота організацій, які допомагають ЛГБТ-спільноті, стане неможливою, оскільки оскаржити рішення суду вже неможливо. Деякі експерти вважають, що це несе загрозу і для звичайних ЛГБТ-людей.
Сьогодні у світі тюрма або смертна кара ЛГБТ-спільноті загрожує в Ірані, Афганістані, Пакистані, Саудівській Аравії, Ємені, Мавританії, Уганді, Нігерії та ще десятках країн Африки, Середньої Азії та Близького Сходу.
Нагадаємо, на Луцький ком'юніті-центр для ЛГБТКІ+ спільноти було скоєно напад. Нападники вибили двері та влаштували погром у приміщенні.
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