У Луцьку напали на центр для ЛГБТ-спільноти: що кажуть у поліції
Сьогодні, 11:40
На Луцький ком'юніті-центр для ЛГБТКІ+ спільноти було скоєно напад. Нападники вибили двері та влаштували погром у приміщенні.
На центр напали у вівторок, 13 червня. Про це написали на сторінці «Insight LGBTQ NGO» у фейсбуці, пише ВСН.
У ЛГБТКІ+ спільноті розцінюють цей напад, як злочин на ґрунті ненависті і вимагають від поліції ретельного розслідування цього злочину.⠀
«Наша організація активно надає підтримку як військовим, так і цивільним, такі напади демонструють нагальну необхідність законодавчого захисту вразливих соціальних груп від злочинів на ґрунті ненависті! Нагадуємо, що в Україні і досі не прийнятий закон про боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті, тому нападники відчувають безкарність і продовжують залякувати та напади на ЛГБТКІ+ людей. Справи з нападами на ЛГБТКІ+ людей та події для ЛГБТКІ+ спільнот закриваються, а нападники отримують сигнал від влади про те, що можуть продовжувати скоювати ці злочини. Закликаємо владу України негайно ухвалити законопроект №5488», - написали у спільноті.
У поліції Волині зазначили, що вже зловили крадія, який виніс з центру деякі речі.
«До поліції надходило повідомлення про крадіжку в одному із офісних приміщень на вулиці Коперника. Крадій проник у приміщення через вікно і виніс звідти деякі речі. Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 41-річний лучанин. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває розслідування, розпочате за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.
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На центр напали у вівторок, 13 червня. Про це написали на сторінці «Insight LGBTQ NGO» у фейсбуці, пише ВСН.
У ЛГБТКІ+ спільноті розцінюють цей напад, як злочин на ґрунті ненависті і вимагають від поліції ретельного розслідування цього злочину.⠀
«Наша організація активно надає підтримку як військовим, так і цивільним, такі напади демонструють нагальну необхідність законодавчого захисту вразливих соціальних груп від злочинів на ґрунті ненависті! Нагадуємо, що в Україні і досі не прийнятий закон про боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті, тому нападники відчувають безкарність і продовжують залякувати та напади на ЛГБТКІ+ людей. Справи з нападами на ЛГБТКІ+ людей та події для ЛГБТКІ+ спільнот закриваються, а нападники отримують сигнал від влади про те, що можуть продовжувати скоювати ці злочини. Закликаємо владу України негайно ухвалити законопроект №5488», - написали у спільноті.
У поліції Волині зазначили, що вже зловили крадія, який виніс з центру деякі речі.
«До поліції надходило повідомлення про крадіжку в одному із офісних приміщень на вулиці Коперника. Крадій проник у приміщення через вікно і виніс звідти деякі речі. Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 41-річний лучанин. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває розслідування, розпочате за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.
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Коментарі 2
немає терпіти цю наругу над кращими синами і донями землі Волинської. Серце тріпоче в пориві кращих почуттів. тримайтесь. Слава еуропейським цінностям
Коли мер відкрито закидає гософобськими та сексистськими заявами.то є недивно
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