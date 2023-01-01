У Луцьку напали на центр для ЛГБТ-спільноти: що кажуть у поліції





На центр напали у вівторок, 13 червня. Про це написали на сторінці «Insight LGBTQ NGO» у фейсбуці, пише



У ЛГБТКІ+ спільноті розцінюють цей напад, як злочин на ґрунті ненависті і вимагають від поліції ретельного розслідування цього злочину.⠀



«Наша організація активно надає підтримку як військовим, так і цивільним, такі напади демонструють нагальну необхідність законодавчого захисту вразливих соціальних груп від злочинів на ґрунті ненависті! Нагадуємо, що в Україні і досі не прийнятий закон про боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті, тому нападники відчувають безкарність і продовжують залякувати та напади на ЛГБТКІ+ людей. Справи з нападами на ЛГБТКІ+ людей та події для ЛГБТКІ+ спільнот закриваються, а нападники отримують сигнал від влади про те, що можуть продовжувати скоювати ці злочини. Закликаємо владу України негайно ухвалити законопроект №5488», - написали у спільноті.



У поліції Волині зазначили, що вже зловили крадія, який виніс з центру деякі речі.



«До поліції надходило повідомлення про крадіжку в одному із офісних приміщень на вулиці Коперника. Крадій проник у приміщення через вікно і виніс звідти деякі речі. Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 41-річний лучанин. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває розслідування, розпочате за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Луцький ком'юніті-центр для ЛГБТКІ+ спільноти було скоєно напад. Нападники вибили двері та влаштували погром у приміщенні.На центр напали у вівторок, 13 червня. Про це написали на сторінці «Insight LGBTQ NGO» у фейсбуці, пише ВСН У ЛГБТКІ+ спільноті розцінюють цей напад, як злочин на ґрунті ненависті і вимагають від поліції ретельного розслідування цього злочину.⠀«Наша організація активно надає підтримку як військовим, так і цивільним, такі напади демонструють нагальну необхідність законодавчого захисту вразливих соціальних груп від злочинів на ґрунті ненависті! Нагадуємо, що в Україні і досі не прийнятий закон про боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті, тому нападники відчувають безкарність і продовжують залякувати та напади на ЛГБТКІ+ людей. Справи з нападами на ЛГБТКІ+ людей та події для ЛГБТКІ+ спільнот закриваються, а нападники отримують сигнал від влади про те, що можуть продовжувати скоювати ці злочини. Закликаємо владу України негайно ухвалити законопроект №5488», - написали у спільноті.У поліції Волині зазначили, що вже зловили крадія, який виніс з центру деякі речі.«До поліції надходило повідомлення про крадіжку в одному із офісних приміщень на вулиці Коперника. Крадій проник у приміщення через вікно і виніс звідти деякі речі. Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 41-річний лучанин. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває розслідування, розпочате за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.

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