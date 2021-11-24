Депутат Луцькради складає мандат

Юрій Моклиця, який нині служить у лавах Збройних сил України, складає мандат.



Про це він розповів



Стало відомо, що представник фракції «Європейська Солідарність» Юрій Моклиця написав заяву на складання депутатського мандата. Зі слів депутата, до цього кроку його спонукало те, що вже 15 місяців він фізично не може виконувати свої обов'язки, адже служить у лавах ЗСУ. Тож його «мучить совість», адже хтось інший міг би працювати в цей час на користь громади на його місці.



«Ще перших пів року – рік можна було мати сподівання, що воно десь от-от закінчиться, а зараз я вже розумію, що це ще історія буде довго тривати. Ну, я так бачу це. Відповідно, сенсу гратися в «от-от» вже немає, тому я вирішив все ж таки цей крок зробити», – розповів Юрій Моклиця.



З іншого боку, зазначив Юрій Моклиця, він має відчуття тягаря, адже у Луцькій громаді триває робота, ухвалюються рішення, щось робиться і він як депутат мав би на щось вплинути, але фізично не може цього зробити.



«На мені трохи такий психологічний тягар відповідальності. Мені хочеться зняти його зараз, бо і так вистачає приводів для дискомфорту психологічного», – додав він.



Юрій Моклиця зауважив, що не було ніякого тиску ззовні, це винятково його рішення.



«Ніяких підводних течій, ніяких підвохів... Я про нього (рішення скласти мандат, – ред.) думав вже досить давно, і вирішив це питання закрите для себе», – пояснив він.



Як розповів Юрій Моклиця, заяву про складання депутатського мандата він відправив до Луцькради рекомендованим листом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат Луцької міської ради, який нині служить у лавах Збройних сил України, складає мандат.Про це він розповів Конкуренту Стало відомо, що представник фракції «Європейська Солідарність» Юрій Моклиця написав заяву на складання депутатського мандата. Зі слів депутата, до цього кроку його спонукало те, що вже 15 місяців він фізично не може виконувати свої обов'язки, адже служить у лавах ЗСУ. Тож його «мучить совість», адже хтось інший міг би працювати в цей час на користь громади на його місці.«Ще перших пів року – рік можна було мати сподівання, що воно десь от-от закінчиться, а зараз я вже розумію, що це ще історія буде довго тривати. Ну, я так бачу це. Відповідно, сенсу гратися в «от-от» вже немає, тому я вирішив все ж таки цей крок зробити», – розповів Юрій Моклиця.З іншого боку, зазначив Юрій Моклиця, він має відчуття тягаря, адже у Луцькій громаді триває робота, ухвалюються рішення, щось робиться і він як депутат мав би на щось вплинути, але фізично не може цього зробити.«На мені трохи такий психологічний тягар відповідальності. Мені хочеться зняти його зараз, бо і так вистачає приводів для дискомфорту психологічного», – додав він.Юрій Моклиця зауважив, що не було ніякого тиску ззовні, це винятково його рішення.«Ніяких підводних течій, ніяких підвохів... Я про нього (рішення скласти мандат, – ред.) думав вже досить давно, і вирішив це питання закрите для себе», – пояснив він.Як розповів Юрій Моклиця, заяву про складання депутатського мандата він відправив до Луцькради рекомендованим листом.

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