На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Шоцький

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Шоцький
8 червня загинув житель села Звиняче Горохівської громади Шоцький Володимир, 1996 року народження.

Про це повідомили у громаді.

Навідник механізованого батальйону отримав поранення, несумісні із життям, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.

"Зустрічатиме громада Героя завтра біля Хреста при в'їзді у село Звиняче об 11.00 годині. Чин похорону також проходитиме завтра, 15 червня, в рідному селі Звиняче у храмі Святителя Миколая Чудотворця. Просимо жителів навколишніх сіл віддати шану загиблому Героєві, організувавши коридор шани", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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