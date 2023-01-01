На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Шоцький

Шоцький Володимир, 1996 року народження.



Про це



Навідник механізованого батальйону отримав поранення, несумісні із життям, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.



"Зустрічатиме громада Героя завтра біля Хреста при в'їзді у село Звиняче об 11.00 годині. Чин похорону також проходитиме завтра, 15 червня, в рідному селі Звиняче у храмі Святителя Миколая Чудотворця. Просимо жителів навколишніх сіл віддати шану загиблому Героєві, організувавши коридор шани", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 червня загинув житель села Звиняче Горохівської громади, 1996 року народження.Про це повідомили у громаді.Навідник механізованого батальйону отримав поранення, несумісні із життям, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області."Зустрічатиме громада Героя завтра біля Хреста при в'їзді у село Звиняче об 11.00 годині. Чин похорону також проходитиме завтра, 15 червня, в рідному селі Звиняче у храмі Святителя Миколая Чудотворця. Просимо жителів навколишніх сіл віддати шану загиблому Героєві, організувавши коридор шани", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію