На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Шоцький
Сьогодні, 12:33
8 червня загинув житель села Звиняче Горохівської громади Шоцький Володимир, 1996 року народження.
Про це повідомили у громаді.
Навідник механізованого батальйону отримав поранення, несумісні із життям, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.
"Зустрічатиме громада Героя завтра біля Хреста при в'їзді у село Звиняче об 11.00 годині. Чин похорону також проходитиме завтра, 15 червня, в рідному селі Звиняче у храмі Святителя Миколая Чудотворця. Просимо жителів навколишніх сіл віддати шану загиблому Героєві, організувавши коридор шани", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
Навідник механізованого батальйону отримав поранення, несумісні із життям, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.
"Зустрічатиме громада Героя завтра біля Хреста при в'їзді у село Звиняче об 11.00 годині. Чин похорону також проходитиме завтра, 15 червня, в рідному селі Звиняче у храмі Святителя Миколая Чудотворця. Просимо жителів навколишніх сіл віддати шану загиблому Героєві, організувавши коридор шани", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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