Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Дмитром Гончаруком

Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Дмитром Гончаруком
Завтра, 15 червня, відбудеться прощання з загиблим Героєм Дмитром Гончаруком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Завтра, 15 червня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування лучанина Гончарука Дмитра Сергійовича (25.07.1986 року народження). Наш земляк був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 10 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Жереб’янки Василівського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Поховають Дмитра Гончарука на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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