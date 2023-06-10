Захищаючи незалежність України, загинули четверо Героїв з Луцька

Іван Бондарук, Дмитро Гончарук, Сергій Доценко, Геннадій Сижук.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Бондарук Іван Вікторович, 05.03.1991 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти.



Старший солдат Бондарук Іван Вікторович загинув 10.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у населеному пункті Лобкове Василівського району Запорізької області.



Лучанин Гончарук Дмитро Сергійович, 25.07.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти гірсько-штурмового батальйону.



Солдат Гончарук Дмитро Сергійович загинув 10.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Жереб’янки Василівського району Запорізької області.



Лучанин Доценко Сергій Олександрович, 13.03.1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-номер обслуги десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 2 батальйону морської піхоти.



Матрос Доценко Сергій Олександрович загинув 11.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Левадне Пологівського району Запорізької області.



Лучанин Сижук Геннадій Сергійович, 24.06.1972 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 3 єгерського відділення 2 єгерського взводу 1 єгерської роти 1 єгерського батальйону.



Солдат Сижук Геннадій Сергійович загинув 10.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у в районі населеного пункту Благодатне Бахмутського району Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинули четверо захисників з Луцька:Про це повідомив Луцький міський головаЛучанин Бондарук Іван Вікторович, 05.03.1991 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти.Старший солдат Бондарук Іван Вікторович загинув 10.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у населеному пункті Лобкове Василівського району Запорізької області.Лучанин Гончарук Дмитро Сергійович, 25.07.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти гірсько-штурмового батальйону.Солдат Гончарук Дмитро Сергійович загинув 10.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Жереб’янки Василівського району Запорізької області.Лучанин Доценко Сергій Олександрович, 13.03.1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-номер обслуги десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 2 батальйону морської піхоти.Матрос Доценко Сергій Олександрович загинув 11.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Левадне Пологівського району Запорізької області.Лучанин Сижук Геннадій Сергійович, 24.06.1972 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 3 єгерського відділення 2 єгерського взводу 1 єгерської роти 1 єгерського батальйону.Солдат Сижук Геннадій Сергійович загинув 10.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у в районі населеного пункту Благодатне Бахмутського району Донецької області.

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