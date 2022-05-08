Росія вдарила авіабомбами по Оріхову на Запоріжжі: є загиблий та поранений
Сьогодні, 18:04
Росія обстріляла керованими авіабомбами місто Оріхів Запорізької області.
Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.
"Один загиблий та один поранений - наслідок атаки по прифронтовому Оріхову. Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія з авіації вдарила ракетами по Авдіївці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.
"Один загиблий та один поранений - наслідок атаки по прифронтовому Оріхову. Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія з авіації вдарила ракетами по Авдіївці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині два водії пропонували патрульним хабар
Сьогодні, 18:23
Росія вдарила авіабомбами по Оріхову на Запоріжжі: є загиблий та поранений
Сьогодні, 18:04
Люди відчули запах газу: на Волині рятувальники деблокували двері в квартиру, аби врятувати господаря
Сьогодні, 17:50
Захищаючи незалежність України, загинули четверо Героїв з Луцька
Сьогодні, 17:41
Медіа