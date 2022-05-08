Росія вдарила авіабомбами по Оріхову на Запоріжжі: є загиблий та поранений





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"Один загиблий та один поранений - наслідок атаки по прифронтовому Оріхову. Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія обстріляла керованими авіабомбами місто Оріхів Запорізької області.Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація."Один загиблий та один поранений - наслідок атаки по прифронтовому Оріхову. Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росія з авіації вдарила ракетами по Авдіївці

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