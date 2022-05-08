Росія вдарила авіабомбами по Оріхову на Запоріжжі: є загиблий та поранений

Росія вдарила авіабомбами по Оріхову на Запоріжжі: є загиблий та поранений
Росія обстріляла керованими авіабомбами місто Оріхів Запорізької області.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

"Один загиблий та один поранений - наслідок атаки по прифронтовому Оріхову. Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росія з авіації вдарила ракетами по Авдіївці.

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Теги: Росія, Україна, війна, Запоріжжя
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