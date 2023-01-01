Росія з авіації вдарила ракетами по Авдіївці: є поранені. ФОТО

Росія з авіації вдарила ракетами по Авдіївці: є поранені. ФОТО
Росія з авіації вдарила ракетами по місту Авдіївка Донецької області, 2 людей було поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Двоє поранених цивільних, понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі - так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару. Рашисти вкотре вдарили по місту сьогодні вранці, о 09:10, двома ракетами.
За попередньою інформацією, минулося без загиблих; пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні", - йдеться в повідомленні.

Кириленко зазначив, що ще одне українське місто росіяни стирають із земної поверхні, незважаючи на людей, які досі в ньому залишаються.
Росія з авіації вдарила ракетами по Авдіївці: є поранені. ФОТО

Нагадаємо, що на Запоріжжі українські захисники звільнили від окупантів село Новодарівка.
Росія з авіації вдарила ракетами по Авдіївці: є поранені. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Авдіївка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Укрзалізниця запустила жіночі купе
Сьогодні, 13:30
Новий медичний підрозділ волинської бригади тероборони потребує лікарів
Сьогодні, 13:00
Росія з авіації вдарила ракетами по Авдіївці: є поранені. ФОТО
Сьогодні, 12:56
На Запоріжжі українські захисники звільнили від окупантів село Новодарівка
Сьогодні, 12:30
З початку року на Волині зареєстрували понад пів сотні випадків кашлюку
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини Росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини
15 травень, 13:15
Росія підтягнула на Авдіївський напрямок танкову бригаду для штурму Росія підтягнула на Авдіївський напрямок танкову бригаду для штурму
24 квітень, 11:20
Росія вдарила авіацією по багатоповерхівці у Авдіївці. ФОТО Росія вдарила авіацією по багатоповерхівці у Авдіївці. ФОТО
10 квітень, 14:45
Росія сповільнює темпи наступу на Бахмут, зате активізувалася в районі Авдіївки, – ISW Росія сповільнює темпи наступу на Бахмут, зате активізувалася в районі Авдіївки, – ISW
23 березень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку попрощалися із Героєм Віталієм Петруком
Сьогодні, 13:45
 0
17 автівок, арештованих у родичів Медведчука та Козака, ДБР передало ЗСУ
Сьогодні, 13:37
 0
Укрзалізниця запустила жіночі купе
Сьогодні, 13:30
 0
Новий медичний підрозділ волинської бригади тероборони потребує лікарів
Сьогодні, 13:00
 0
Росія з авіації вдарила ракетами по Авдіївці: є поранені. ФОТО
Сьогодні, 12:56
 0
Медіа
відео
1/8