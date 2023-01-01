Росія з авіації вдарила ракетами по Авдіївці: є поранені. ФОТО
Сьогодні, 12:56
Росія з авіації вдарила ракетами по місту Авдіївка Донецької області, 2 людей було поранено.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Двоє поранених цивільних, понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі - так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару. Рашисти вкотре вдарили по місту сьогодні вранці, о 09:10, двома ракетами.
За попередньою інформацією, минулося без загиблих; пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні", - йдеться в повідомленні.
Кириленко зазначив, що ще одне українське місто росіяни стирають із земної поверхні, незважаючи на людей, які досі в ньому залишаються.
Нагадаємо, що на Запоріжжі українські захисники звільнили від окупантів село Новодарівка.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Двоє поранених цивільних, понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі - так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару. Рашисти вкотре вдарили по місту сьогодні вранці, о 09:10, двома ракетами.
За попередньою інформацією, минулося без загиблих; пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні", - йдеться в повідомленні.
Кириленко зазначив, що ще одне українське місто росіяни стирають із земної поверхні, незважаючи на людей, які досі в ньому залишаються.
Нагадаємо, що на Запоріжжі українські захисники звільнили від окупантів село Новодарівка.
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