З початку року на Волині зареєстрували понад пів сотні випадків кашлюку

Всього за п’ять місяців 2023-го на Волині зареєстрували 53 випадки захворювання кашлюком. Торік в області кашлюк не реєстрували.Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб.У області впродовж травня зареєстровано 21 випадок кашлюка проти 7 випадків у квітні. Найбільше серед хворих дітей віком до чотирьох років – 8 випадків, з них до року – 3 випадки. 60% усіх недужих потрапили до лікарні.Найбільше хворіють діти віком до чотирьох років. Як зазначили епідеміологи, більшість недужих не мали щеплення проти кашлюка, або отримали його з порушенням календаря."В області нині залишаються незахищеними (нещепленими – ред.) близько 10 тисяч дітей. Така ситуація вкрай епідеміологічно небезпечна", – додали в центрі контролю і профілактики хвороб.Довідково: кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів, найбільш характерною ознакою котрого є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. У них кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів.