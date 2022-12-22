З початку року на Волині зареєстрували понад пів сотні випадків кашлюку

З початку року на Волині зареєстрували понад пів сотні випадків кашлюку
Всього за п’ять місяців 2023-го на Волині зареєстрували 53 випадки захворювання кашлюком. Торік в області кашлюк не реєстрували.

Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

У області впродовж травня зареєстровано 21 випадок кашлюка проти 7 випадків у квітні. Найбільше серед хворих дітей віком до чотирьох років – 8 випадків, з них до року – 3 випадки. 60% усіх недужих потрапили до лікарні.

Найбільше хворіють діти віком до чотирьох років. Як зазначили епідеміологи, більшість недужих не мали щеплення проти кашлюка, або отримали його з порушенням календаря.

"В області нині залишаються незахищеними (нещепленими – ред.) близько 10 тисяч дітей. Така ситуація вкрай епідеміологічно небезпечна", – додали в центрі контролю і профілактики хвороб.

Довідково: кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів, найбільш характерною ознакою котрого є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. У них кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів.

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Теги: кашлюк, Волиинь
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