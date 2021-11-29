У місті на Волині внаслідок ДТП впала електроопора

У місті на Волині внаслідок ДТП впала електроопора
11-го червня у Нововолинську у районі хлібозаводу внаслідок ДТП впала електроопора.

Про це повідомили у Виробничому управлінні комунального господарства.

“Працівники відразу виїхали на місце. Спершу відключили напругу, змотали електрокабель і зняли ліхтар”, – йдеться у дописі.

Пошкоджену електроопору обіцяють замінити сьогодні, 12 червня.

Також додають, що на сусідніх ліхтарях буде освітлення, щоб у темну пору доби мешканці бачили перешкоду.

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Теги: електроопора, ДТП
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