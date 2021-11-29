У місті на Волині внаслідок ДТП впала електроопора





Про це



“Працівники відразу виїхали на місце. Спершу відключили напругу, змотали електрокабель і зняли ліхтар”, – йдеться у дописі.



Пошкоджену електроопору обіцяють замінити сьогодні, 12 червня.



Також додають, що на сусідніх ліхтарях буде освітлення, щоб у темну пору доби мешканці бачили перешкоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11-го червня у Нововолинську у районі хлібозаводу внаслідок ДТП впала електроопора.Про це повідомили у Виробничому управлінні комунального господарства.“Працівники відразу виїхали на місце. Спершу відключили напругу, змотали електрокабель і зняли ліхтар”, – йдеться у дописі.Пошкоджену електроопору обіцяють замінити сьогодні, 12 червня.Також додають, що на сусідніх ліхтарях буде освітлення, щоб у темну пору доби мешканці бачили перешкоду.

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