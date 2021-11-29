У місті на Волині внаслідок ДТП впала електроопора
Сьогодні, 12:05
11-го червня у Нововолинську у районі хлібозаводу внаслідок ДТП впала електроопора.
Про це повідомили у Виробничому управлінні комунального господарства.
“Працівники відразу виїхали на місце. Спершу відключили напругу, змотали електрокабель і зняли ліхтар”, – йдеться у дописі.
Пошкоджену електроопору обіцяють замінити сьогодні, 12 червня.
Також додають, що на сусідніх ліхтарях буде освітлення, щоб у темну пору доби мешканці бачили перешкоду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Виробничому управлінні комунального господарства.
“Працівники відразу виїхали на місце. Спершу відключили напругу, змотали електрокабель і зняли ліхтар”, – йдеться у дописі.
Пошкоджену електроопору обіцяють замінити сьогодні, 12 червня.
Також додають, що на сусідніх ліхтарях буде освітлення, щоб у темну пору доби мешканці бачили перешкоду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині внаслідок ДТП впала електроопора
Сьогодні, 12:05
Медіа