У Луцьку людей засипало землею внаслідок обриву траншеї: поліція відкрила кримінал





Про це повідомили



«Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 272 ККУ. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Встановлено і допитано усіх учасників події. Потерпілі перебувають на лікуванні», - йдеться у повідомленні.



Також правоохоронці надіслали низку запитів до установи, яка проводила роботи. Наразі очікують на їх відповіді.



Триває розслідування.



Нагадаємо, у місті Луцьку на вулиці Домни Гордіюк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу траншеї на вулиці Гордіюк. Двоє чоловіків, яких засипало землею, нині перебувають на лікуванні.Про це повідомили ВСН у секторі комуніції поліції Волині.«Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 272 ККУ. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Встановлено і допитано усіх учасників події. Потерпілі перебувають на лікуванні», - йдеться у повідомленні.Також правоохоронці надіслали низку запитів до установи, яка проводила роботи. Наразі очікують на їх відповіді.Триває розслідування.Нагадаємо, у місті Луцьку на вулиці Домни Гордіюк під час земляних ремонтних робіт (зміщення міського колектора) стався обвал грунту в траншею глибиною 3 метри. Під землею опинилися двоє чоловіків.

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