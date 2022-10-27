У Луцьку людей засипало землею внаслідок обриву траншеї: поліція відкрила кримінал

У Луцьку людей засипало землею внаслідок обриву траншеї: поліція відкрила кримінал
У Луцьку поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу траншеї на вулиці Гордіюк. Двоє чоловіків, яких засипало землею, нині перебувають на лікуванні.

Про це повідомили ВСН у секторі комуніції поліції Волині.

«Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 272 ККУ. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Встановлено і допитано усіх учасників події. Потерпілі перебувають на лікуванні», - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці надіслали низку запитів до установи, яка проводила роботи. Наразі очікують на їх відповіді.

Триває розслідування.

Нагадаємо, у місті Луцьку на вулиці Домни Гордіюк під час земляних ремонтних робіт (зміщення міського колектора) стався обвал грунту в траншею глибиною 3 метри. Під землею опинилися двоє чоловіків.

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Теги: обрив траншеї, засипало землею, кримінал, Луцьк
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