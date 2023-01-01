На Волині п’яний водій мотоблока побив поліцейського

На Волині п’яний водій мотоблока побив поліцейського
На Волині судили водія мотоблока, який побив поліцейського. Правоохоронці зупинили волинянина, оскільки він був п’яним.

Про це стало відомо з вироку Старовижівського районного суду, - пишуть Волинські новини.

17 квітня в обід у селі Дубечне Ковельського району поліцейські зупинили мотоблок «Зубр» під керуванням Анатолія К. Волинянин мав ознаки алкогольного сп’яніння, йому пояснили причину зупинки та зазначили, що за п’яне водіння передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 130 КУпАП.

Керманич зреагував на це негативно, почав поводитися агресивно, лайливо висловлювався до поліцейських та вдарив одного з них кулаком в обличчя. Правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження.

Під час розгляду справи волинянин визнав свою вину, попросивши вибачення у поліцейського. Потерпілий просив суд не позбавляти волі свого кривдника, а призначити йому рік іспитового терміну.

Врахувавши це прохання, представники Феміди замінили реальний термін у два роки на рік умовного покарання.

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Теги: побив поліцейського, суд, Волинь
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