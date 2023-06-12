Україна просить у Німеччини більше танків Leopard 2

Андрій Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.



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На тлі втрати перших танків, поставлених західними союзниками для участі в бойових діях в Україні, в Києві знову лунають заклики до посилення підтримки, зокрема, з боку Німеччини. "Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки", – заявив Мельник.



"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", – додав колишній посол України в Берліні.



На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".



Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".



Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника. "Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку", – сказав він.



Військовий політик Вільної демократичної партії Маркус Фабер заявив, що "чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу" можуть "підтримати атакованих у їхньому наступі". Наприклад, Бундестаг прийняв рішення про заміну зарядів Leopard 2 на озброєнні німецьких збройних сил. "Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти", – сказав Фабер.



Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus і допомогти побудувати потужні українські військово-повітряні сили. Україна чекає "на стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків".



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ Україник просить надати більше танків німецького виробництва.Про це, як пише "Європейська правда" , повідомляє ntv.На тлі втрати перших танків, поставлених західними союзниками для участі в бойових діях в Україні, в Києві знову лунають заклики до посилення підтримки, зокрема, з боку Німеччини. "Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки", – заявив Мельник."Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", – додав колишній посол України в Берліні.На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".Політик з питань безпеки ХДСпідтримав вимогу Мельника. "Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку", – сказав він.Військовий політик Вільної демократичної партіїзаявив, що "чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу" можуть "підтримати атакованих у їхньому наступі". Наприклад, Бундестаг прийняв рішення про заміну зарядів Leopard 2 на озброєнні німецьких збройних сил. "Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти", – сказав Фабер.Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus і допомогти побудувати потужні українські військово-повітряні сили. Україна чекає "на стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків".Нагадаємо, що Нідерланди хочуть купити десятки Leopard 1 для передачі Україні

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