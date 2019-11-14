П'ять найбільших озер Волині: локації







Світязь (Ковельський район)



Найперше – це озеро Світязь, яке вважається найглибшим озером в Україні. Воно розташоване біля Шацька і належить до групи Шацьких озер. Туристам воно відоме та дуже популярне.Озеро утворилося як результат довготривалого впливу артезіанських вод і найдавнішого льодовика. Найбільша глибина – 58,4 м, а в середньому – 6, 9 м.



Тут водиться багато риби, як от сом, карась, щука, окуні й інші. Крім того, біля озера розвинена туристична інфраструктура. Є піщані пляжі, де розташовано більшість туристичних баз, санаторіїв, кемпінгів і дитячих таборів. Частина берегів озера Світязь впритул оточена лісами, але більшість вкрита килимом з лікарських трав та інших рослин



Ще одна особливість озера – це його острів. Існує легенда, що Полісся раніше було океаном, який висох. Замість нього залишилися озера, зокрема Світязь. В океані мешкали кити. Залишився тільки один кит, і той перетворився в острів на цьому озері.



Як доїхати



Дорога від Луцька до озера займає приблизно 2-2,5 години часу. З АС-1 у Луцьку до Світязя автобуси та маршрутки їздять дуже часто, особливо з початком сезону.



Люб’язь (Камінь-Каширський район)



Озеро лежить на схід від села Люб’язь у Камінь-Каширському районі. Його довжина – 3,8 км, ширина – 2,5 км найбільша глибина – 3,8 м.



Люб'язь популярне місце відпочинку місцевих рибалок та іноземних туристів. Озеро є частиною національного природного парку "Прип'ять-Стохід". В нього впадають дві річки: Прип’ять та Коростянка. Це забезпечує водойму великим різноманіттям риби. Тут є місця і для зупинки, і для кемпінгу. Можна взяти й будиночки в оренду.







Люб’язь – озеро неправильної форми: згори воно виглядає так, ніби злилися два круглих озера і їх поєднує лише невеличка протока (місцеві мешканці також розділяють ці частини озера – називають їх «Велике» і «Мале» озеро).



Є два прекрасних острови, до яких можна доправитись катерем та поставити палатки.



Як доїхати



Якщо орієнтуватися на дорогу з Луцька, то подорож займе 2-2,5 години. З Луцька можна доїхати автобусом «Луцьк – Дольськ», попросити водія зупинитись у селі Люб’язь. Варто мати на увазі, що водойма розташована близько кордону з Білоруссю. Зважаючи на воєнний стан, є ймовірність, що зараз перебувати на цьому озері не дуже доречно.



Чисте (Ковельський район)



Озеро площею у 58 га має статус гідрологічного заказника, який отримало у 1993 році. Воно має карстове походження і глибиною до 15 м. На берегах Чистого, окрім хвойних дерев, росте чимало беріз, віком в 50 років. А у тутешніх лісах натрапите на багаті "плантації" чорниць, але і комарі тут скажені, тому без відповідного екіпірування до лісу – зась. Навколо озера гніздяться водні та навколоводні птахи.









Головне, що є мілкі береги, тому купатися у ньому буде комфортно. Найбільше туристи тут відмічають тишу та спокій. Навіть у вихідні дні людей на озері небагато, переважно сюди ходять лише місцеві.



Як доїхати



З Луцька або Ковеля веде одна траса, М-19, на Броди. З Луцького автовокзалу автобуси до Бродів відправляються о 7:30, 10:40, 14:45, 16:30 год.



Добре (Камінь-Каширський район)



Озеро є пам’яткою природи та розташоване біля села Підріччя у Камінь-Каширському районі. Як і Чисте, Добре має карстове походження, а його площа – 47 га, глибина – 15 м.



Навколо озера ростуть насадження сосни звичайної і берези повислої віком 40–80 років із багатим підліском із журавлини болотяної, чорниці, брусниці. На берегах озера зростає очерет звичайний. У прибережній смузі зростають рідкісні рослини: плаун колючий і любка дволиста, занесені до Червоної книги України.







Також там є база відпочинку «Динамо». Кому ж хочеться більшого єднання з природою, можна втекти на інший берег. Кажуть, що вода тут постійно тепла.



Як доїхати



З Луцька до Камінь-Каширського дорога займе близько 2-х годин. Звідти треба їхати до села Підріччя. Озеро знаходиться за адресою: вул. Лісна, 1, Підріччя, Волинська область, Україна, 44525.



Біле (Камінь-Каширський район)



Це озеро дійсно унікальне. Воно має льодовикове походження та розташоване одразу в Україні та Білорусі. Вода і пісок на березі справді білого кольору.



Саме озеро знаходиться в неосвоєному місці, хоча можна знайти будиночки для туристів. Поруч є березовий гай.

Має площу 7 км кв., а найбільша глибина – 13 м.



Якщо в вашій компанії є затяті рибалки, то на цьому озері для них просто рай – без риби ви не залишитесь, особливо, якщо маєте в наявності човен або інший плавзасіб.







Проте, як і на усіх волинських озерах, є одна дуже серйозна проблема – комарі.



Як доїхати



Зважаючи на воєнний стан і ймовірну небезпеку зі сторони Білорусі, навряд є сенс відвідувати водойму. Проте, на майбутнє, озеро розташоване біля села Невір, Камінь-Каширського району. Всього звідти до озера 2 км. Мандрівники радять їхати до озера через село Ветли, інакше своє авто можна залишити в місцевих пісках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всім відомо, що Волинь – край, який багатий на озера. Тут є водойми на будь-який смак: як для бувалого мандрівника, який шукає дикі місцини, так і для того, хто просто хоче відпочити з комфортом

Еспресо.Захід розповів про п’ятірку найбільших озер Волині.Найперше – це озеро Світязь, яке вважається найглибшим озером в Україні. Воно розташоване біля Шацька і належить до групи Шацьких озер. Туристам воно відоме та дуже популярне.Озеро утворилося як результат довготривалого впливу артезіанських вод і найдавнішого льодовика. Найбільша глибина – 58,4 м, а в середньому – 6, 9 м.Тут водиться багато риби, як от сом, карась, щука, окуні й інші. Крім того, біля озера розвинена туристична інфраструктура. Є піщані пляжі, де розташовано більшість туристичних баз, санаторіїв, кемпінгів і дитячих таборів. Частина берегів озера Світязь впритул оточена лісами, але більшість вкрита килимом з лікарських трав та інших рослинЩе одна особливість озера – це його острів. Існує легенда, що Полісся раніше було океаном, який висох. Замість нього залишилися озера, зокрема Світязь. В океані мешкали кити. Залишився тільки один кит, і той перетворився в острів на цьому озері.Як доїхатиДорога від Луцька до озера займає приблизно 2-2,5 години часу. З АС-1 у Луцьку до Світязя автобуси та маршрутки їздять дуже часто, особливо з початком сезону.Озеро лежить на схід від села Люб’язь у Камінь-Каширському районі. Його довжина – 3,8 км, ширина – 2,5 км найбільша глибина – 3,8 м.Люб'язь популярне місце відпочинку місцевих рибалок та іноземних туристів. Озеро є частиною національного природного парку "Прип'ять-Стохід". В нього впадають дві річки: Прип’ять та Коростянка. Це забезпечує водойму великим різноманіттям риби. Тут є місця і для зупинки, і для кемпінгу. Можна взяти й будиночки в оренду.Люб’язь – озеро неправильної форми: згори воно виглядає так, ніби злилися два круглих озера і їх поєднує лише невеличка протока (місцеві мешканці також розділяють ці частини озера – називають їх «Велике» і «Мале» озеро).Є два прекрасних острови, до яких можна доправитись катерем та поставити палатки.Як доїхатиЯкщо орієнтуватися на дорогу з Луцька, то подорож займе 2-2,5 години. З Луцька можна доїхати автобусом «Луцьк – Дольськ», попросити водія зупинитись у селі Люб’язь. Варто мати на увазі, що водойма розташована близько кордону з Білоруссю. Зважаючи на воєнний стан, є ймовірність, що зараз перебувати на цьому озері не дуже доречно.Озеро площею у 58 га має статус гідрологічного заказника, який отримало у 1993 році. Воно має карстове походження і глибиною до 15 м. На берегах Чистого, окрім хвойних дерев, росте чимало беріз, віком в 50 років. А у тутешніх лісах натрапите на багаті "плантації" чорниць, але і комарі тут скажені, тому без відповідного екіпірування до лісу – зась. Навколо озера гніздяться водні та навколоводні птахи.Головне, що є мілкі береги, тому купатися у ньому буде комфортно. Найбільше туристи тут відмічають тишу та спокій. Навіть у вихідні дні людей на озері небагато, переважно сюди ходять лише місцеві.Як доїхатиЗ Луцька або Ковеля веде одна траса, М-19, на Броди. З Луцького автовокзалу автобуси до Бродів відправляються о 7:30, 10:40, 14:45, 16:30 год.Озеро є пам’яткою природи та розташоване біля села Підріччя у Камінь-Каширському районі. Як і Чисте, Добре має карстове походження, а його площа – 47 га, глибина – 15 м.Навколо озера ростуть насадження сосни звичайної і берези повислої віком 40–80 років із багатим підліском із журавлини болотяної, чорниці, брусниці. На берегах озера зростає очерет звичайний. У прибережній смузі зростають рідкісні рослини: плаун колючий і любка дволиста, занесені до Червоної книги України.Також там є база відпочинку «Динамо». Кому ж хочеться більшого єднання з природою, можна втекти на інший берег. Кажуть, що вода тут постійно тепла.Як доїхатиЗ Луцька до Камінь-Каширського дорога займе близько 2-х годин. Звідти треба їхати до села Підріччя. Озеро знаходиться за адресою: вул. Лісна, 1, Підріччя, Волинська область, Україна, 44525.Це озеро дійсно унікальне. Воно має льодовикове походження та розташоване одразу в Україні та Білорусі. Вода і пісок на березі справді білого кольору.Саме озеро знаходиться в неосвоєному місці, хоча можна знайти будиночки для туристів. Поруч є березовий гай.Має площу 7 км кв., а найбільша глибина – 13 м.Якщо в вашій компанії є затяті рибалки, то на цьому озері для них просто рай – без риби ви не залишитесь, особливо, якщо маєте в наявності човен або інший плавзасіб.Проте, як і на усіх волинських озерах, є одна дуже серйозна проблема – комарі.Як доїхатиЗважаючи на воєнний стан і ймовірну небезпеку зі сторони Білорусі, навряд є сенс відвідувати водойму. Проте, на майбутнє, озеро розташоване біля села Невір, Камінь-Каширського району. Всього звідти до озера 2 км. Мандрівники радять їхати до озера через село Ветли, інакше своє авто можна залишити в місцевих пісках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію