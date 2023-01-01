Волинянин заплатить понад 7 тисяч штрафу за зрубане три роки тому дерево

За самовільно зрізане три роки тому дерево волинянин заплатить понад сім тисяч гривень.Про це повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.Волинянин, самовільно, без будь-яких дозвільних документів на порубку, зрізав сосну неподалік села Стобихівка ще 1 травня 2020 року.«Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища склав протокол про адмінправопорушення та виніс постанову про накладення стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень. Вказані протокол та постанова надіслані громадянину за місцем проживання, однак повернулися в зв’язку з відмовою одержувача від отримання поштового відправлення», – йдеться у доописі.З метою примусового виконання постанову скерували до державної виконавчої служби.Інспекція для стягнення заподіяної шкоди направила порушнику претензію, якою зобов’язала сплатити нанесені держави збитки на загальну суму 7 598 гривень, від якої останній відмовився.Державна екологічна інспекція у Волинській області звернулася до суду з позовом про стягнення шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.Камінь-Каширський районний суд Волинської області ухвалив позов задовольнити повністю.