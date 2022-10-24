На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП, він у реанімації





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



30-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Viper, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на узбіччя дороги.



Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 11 червня, на автодорозі поблизу села Седлище Камінь-Каширського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.30-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Viper, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на узбіччя дороги.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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