На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП, він у реанімації

На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП, він у реанімації
Автопригода трапилася учора, 11 червня, на автодорозі поблизу села Седлище Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

30-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Viper, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на узбіччя дороги.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, мотоцикліст, реанімація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин заплатить понад 7 тисяч штрафу за зрубане три роки тому дерево
Сьогодні, 10:55
На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів
Сьогодні, 10:45
На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП, він у реанімації
Сьогодні, 10:33
Отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни зможе ще одна категорія військових
Сьогодні, 10:25
У Луцьку мешканці багатоповерхівки не можуть потрапити в підвал під час тривоги
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: він – в реанімації На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: він – в реанімації
24 жовтень, 2022, 10:40
На Волині зіткнулися автомобіль та мотоцикл: двоє людей – у реанімації На Волині зіткнулися автомобіль та мотоцикл: двоє людей – у реанімації
06 червень, 10:42
Дитина у реанімації в тяжкому стані: на Волині 13-річний скутерист збив 11-річного велосипедиста Дитина у реанімації в тяжкому стані: на Волині 13-річний скутерист збив 11-річного велосипедиста
31 травень, 12:40
На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: травмувалися двоє людей На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: травмувалися двоє людей
12 травень, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин заплатить понад 7 тисяч штрафу за зрубане три роки тому дерево
Сьогодні, 10:55
 0
На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів
Сьогодні, 10:45
 0
На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП, він у реанімації
Сьогодні, 10:33
 0
Отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни зможе ще одна категорія військових
Сьогодні, 10:25
 0
У Луцьку мешканці багатоповерхівки не можуть потрапити в підвал під час тривоги
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8