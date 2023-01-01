Отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни зможе ще одна категорія військових





Про це пише



У разі схвалення законопроєкту таким особам та членам їх сімей нададуть соціальні гарантії, як сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України.



Пропонується надати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовцям з інвалідністю після поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, якщо по ним були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.



Автори законопроєкту підкреслюють, що військовослужбовці, які отримали поранення чи контузію під час навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари досі ще не належать до категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни та відповідним законом вони хочуть надати таким військовим статус інвалідів .



Пропонують такі зміни до законодавства



- Військовослужбовці, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари, можуть отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни.



- Статус сім'ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України надають сім'ям військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.



- Забезпечення надання соціальних гарантій вищезазначеним військовослужбовцям, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, та сім'ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.



Статус інвалідів внаслідок війни у разі ухвалення закону зможуть отримати особи, які отримали поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання, які несли службу у статусі:



- Військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України,



- Національної гвардії України,

Служби безпеки України,



- Служби зовнішньої розвідки України.



- Державної прикордонної служби України;.



- Державної спеціальної служби транспорту.



- Військовослужбовців військових прокуратур.



- Осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.



- Особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України



- Поліціянтів, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, а також: управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам підтримати у першому читанні законопроєкт № 9110 , у якому йдеться про внесення змін до кількох законів України щодо надання статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни ще однієї категорій осіб.Про це пише ТСН. У разі схвалення законопроєкту таким особам та членам їх сімей нададуть соціальні гарантії, як сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України.Пропонується надати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовцям з інвалідністю після поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, якщо по ним були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.Автори законопроєкту підкреслюють, що військовослужбовці, які отримали поранення чи контузію під час навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари досі ще не належать до категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни та відповідним законом вони хочуть надати таким військовим статус інвалідів .- Військовослужбовці, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари, можуть отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни.- Статус сім'ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України надають сім'ям військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.- Забезпечення надання соціальних гарантій вищезазначеним військовослужбовцям, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, та сім'ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.- Військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України,- Національної гвардії України,Служби безпеки України,- Служби зовнішньої розвідки України.- Державної прикордонної служби України;.- Державної спеціальної служби транспорту.- Військовослужбовців військових прокуратур.- Осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.- Особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України- Поліціянтів, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, а також: управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України.

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