У місті на Волині кілька вулиць на місяць залишаться без гарячої води

У місті на Волині кілька вулиць на місяць залишаться без гарячої води
У Ковелі з 12 червня зупиняється на ремонт котельня на вулиці Вітовського. Кілька вулиць міста на місяць залишаться без гарячої води.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка у телеграмі.

Як повідомили у «Ковельтепло», з 12 червня по 11 липня у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на котельні за адресою вул. Вітовського, 22, буде припинено подачу гарячого водопостачання споживачам за такими адресами:

- вул. Нова, 9;
- вул. Садова,10;
- вул. Садова,14;
- вул. О. Вересая, 4;
- вул. Шевченка, 115;
- вул. Польова, 21;
- вул. Польова, 23.

«Перепрошуємо за тимчасові незручності та нагадуємо номер телефону аварійно-диспетчерської служби: 5-96-95», - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, гаряча вода, котельня, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни зможе ще одна категорія військових
Сьогодні, 10:25
У Луцьку мешканці багатоповерхівки не можуть потрапити в підвал під час тривоги
Сьогодні, 10:00
У місті на Волині кілька вулиць на місяць залишаться без гарячої води
Сьогодні, 09:45
ЗСУ звільнили Сторожеве на Донеччині. ВІДЕО
Сьогодні, 09:27
Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
У Луцьку мешканці 16 будинків два місяці не матимуть гарячої води У Луцьку мешканці 16 будинків два місяці не матимуть гарячої води
02 червень, 18:00
У Луцьку через ремонт котельні декілька будинків – другий день без гарячої води У Луцьку через ремонт котельні декілька будинків – другий день без гарячої води
21 квітень, 10:57
У Луцьку через витік на мережі кілька вулиць тимчасово залишились без гарячої води У Луцьку через витік на мережі кілька вулиць тимчасово залишились без гарячої води
20 квітень, 11:30
На Волині ремонтують дорогу до «Ягодина». ФОТО На Волині ремонтують дорогу до «Ягодина». ФОТО
28 жовтень, 2022, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин заплатить понад 7 тисяч штрафу за зрубане три роки тому дерево
Сьогодні, 10:55
 0
На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів
Сьогодні, 10:45
 0
На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП, він у реанімації
Сьогодні, 10:33
 0
Отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни зможе ще одна категорія військових
Сьогодні, 10:25
 0
У Луцьку мешканці багатоповерхівки не можуть потрапити в підвал під час тривоги
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8