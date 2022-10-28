У місті на Волині кілька вулиць на місяць залишаться без гарячої води
Сьогодні, 09:45
У Ковелі з 12 червня зупиняється на ремонт котельня на вулиці Вітовського. Кілька вулиць міста на місяць залишаться без гарячої води.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка у телеграмі.
Як повідомили у «Ковельтепло», з 12 червня по 11 липня у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на котельні за адресою вул. Вітовського, 22, буде припинено подачу гарячого водопостачання споживачам за такими адресами:
- вул. Нова, 9;
- вул. Садова,10;
- вул. Садова,14;
- вул. О. Вересая, 4;
- вул. Шевченка, 115;
- вул. Польова, 21;
- вул. Польова, 23.
«Перепрошуємо за тимчасові незручності та нагадуємо номер телефону аварійно-диспетчерської служби: 5-96-95», - йдеться у дописі.
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка у телеграмі.
Як повідомили у «Ковельтепло», з 12 червня по 11 липня у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на котельні за адресою вул. Вітовського, 22, буде припинено подачу гарячого водопостачання споживачам за такими адресами:
- вул. Нова, 9;
- вул. Садова,10;
- вул. Садова,14;
- вул. О. Вересая, 4;
- вул. Шевченка, 115;
- вул. Польова, 21;
- вул. Польова, 23.
«Перепрошуємо за тимчасові незручності та нагадуємо номер телефону аварійно-диспетчерської служби: 5-96-95», - йдеться у дописі.
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