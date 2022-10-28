У місті на Волині кілька вулиць на місяць залишаться без гарячої води

У Ковелі з 12 червня зупиняється на ремонт котельня на вулиці Вітовського. Кілька вулиць міста на місяць залишаться без гарячої води.Про це повідомив міський головау телеграмі.Як повідомили у «Ковельтепло», з 12 червня по 11 липня у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на котельні за адресою вул. Вітовського, 22, буде припинено подачу гарячого водопостачання споживачам за такими адресами:- вул. Нова, 9;- вул. Садова,10;- вул. Садова,14;- вул. О. Вересая, 4;- вул. Шевченка, 115;- вул. Польова, 21;- вул. Польова, 23.«Перепрошуємо за тимчасові незручності та нагадуємо номер телефону аварійно-диспетчерської служби: 5-96-95», - йдеться у дописі.