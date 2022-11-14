ЗСУ звільнили Сторожеве на Донеччині. ВІДЕО
Сьогодні, 09:27
Збройні сили України звільнили село Сторожеве Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.
Про це повідомии у 35 окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського у фейсбуку.
Так, одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожеве Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року.
"В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", - йдеться в дописі.
Захисники повідомили, що операція почалася приблизно о 5 ранку. Морпіхи висадилися зі своїх броньованих машин і почали штурм. Ворог чинив спротив і бив артилерією, але оборонцям вдалося взяти ініціативу у свої руки і "хата за хатою" Сторожеве звільнили.
Захисники опублікували відео зі звільненого населеного пункту.
Нагадаємо, сили оборони звільнили Нескучне і Макарівку на Донеччині.
Також воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.
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Про це повідомии у 35 окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського у фейсбуку.
Так, одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожеве Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року.
"В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", - йдеться в дописі.
Захисники повідомили, що операція почалася приблизно о 5 ранку. Морпіхи висадилися зі своїх броньованих машин і почали штурм. Ворог чинив спротив і бив артилерією, але оборонцям вдалося взяти ініціативу у свої руки і "хата за хатою" Сторожеве звільнили.
Захисники опублікували відео зі звільненого населеного пункту.
Нагадаємо, сили оборони звільнили Нескучне і Макарівку на Донеччині.
Також воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.
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