У Луцьку мешканці багатоповерхівки не можуть потрапити в підвал під час тривоги

У Луцьку мешканці багатоповерхівки не можуть потрапити в підвал під час тривоги
У луцькій багатоповерхівці на бульварі Дружби Народів №3 під час повітряної тривоги немає доступу до підвального приміщення.

Про це розповіла Суспільному мешканка будинку Галина Семенюк.

Частину підвалу використовують працівники магазину, що розташований на першому поверсі.

Галина Семенюк розповіла: просила працівників магазину пустити у підвал під час повітряної тривоги, отримала відмову. Дев'ятиповерхівка, де живе жінка має три під'їзди.

В другому під'їзді до частини підвалу доступ є, — розповідає місцевий мешканець Степан. Тут розташований індивідуальний тепловий пункт, дороге обладнання, вхід під замком. Місць облаштованих для тимчасового перебування людей під час повітряної тривоги, – каже чоловік, – немає.

Чоловік додав, що найближче укриття у церкві "Фіміам", до нього бігти хвилин 15.

Адміністраторка магазину Тетяна Місько у коментарі Суспільному сказала, що підвал не є укриттям, бо має лише один вхід.

Пастор Церкви Фіміам" Олександр Ткачук говорить, що від початку повномасштабного вторгнення підвальні приміщення церкви використовували, як укриття. Каже: тут були мати, вода, печиво, під час повітряних тривог приходили люди з району в укриття.

З вересня 22-го року відновили очне навчання у школах, це приміщення церкви використовують для перебування дітей, – каже Олександр Ткачук. Додає: влітку, під час літніх канікул, приміщення знову будуть використовувати, як укриття для місцевих жителів.

Щодо підвалу на бульварі Дружби Народів, 3, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста Юрій Кирилюк каже – це приватна власність. Говорить: із підприємцями будуть домовлятися, аби людей під час повітряної тривоги туди пускали. Нині рекомендує мешканцям будинку ходити в сусідні укриття.

"На Дружби Народів, 5 є укриття, можуть там укритися, 9 училище, садочки, є там школа 20, SKF "Україна", – говорить чоловік.


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Теги: повітряна тривога, підвал
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Коментарі 1
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Підвальне приміщення спільна власність власників квартир(Закон).То який до біса магазин і приватна власність,а чиновник просто неук і законодавство не читає.А підвал дійсно не може бути укриттям,під час обвалу він може стати "труною"для багатьох.
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