Курс валют у Луцьку станом на 12 червня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 40.06, а продають за – 40.30.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 9,00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 червня готівковий курс долара становить 36.90, продають його за 37.14.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 40.06, а продають за – 40.30.Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 9,00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію