Курс валют у Луцьку станом на 12 червня

Курс валют у Луцьку станом на 12 червня
12 червня готівковий курс долара становить 36.90, продають його за 37.14.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.06, а продають за – 40.30.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 9,00.

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Теги: курс валют, Луцьк
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