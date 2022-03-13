Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі

Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі
Російські загарбники протягом доби обстріляли населені пункти Херсонської області 26 разів. Унаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив – 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації», – йдеться у повідомленні.

Також війська рф обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів. «Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – розповів голова ОВА.

Жертвами ворожих атак стали три людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.

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Теги: Херсонщин, росія, війна, загиблі, обстріл
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