Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі
Сьогодні, 09:08
Російські загарбники протягом доби обстріляли населені пункти Херсонської області 26 разів. Унаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«За минулу добу противник здійснив – 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації», – йдеться у повідомленні.
Також війська рф обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів. «Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – розповів голова ОВА.
Жертвами ворожих атак стали три людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.
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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«За минулу добу противник здійснив – 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації», – йдеться у повідомленні.
Також війська рф обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів. «Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – розповів голова ОВА.
Жертвами ворожих атак стали три людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.
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