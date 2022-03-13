Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі





Про це Олександр Прокудін.



«За минулу добу противник здійснив – 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації», – йдеться у повідомленні.



Також війська рф обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів. «Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – розповів голова ОВА.



Жертвами ворожих атак стали три людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники протягом доби обстріляли населені пункти Херсонської області 26 разів. Унаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних.Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації«За минулу добу противник здійснив – 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації», – йдеться у повідомленні.Також війська рф обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів. «Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – розповів голова ОВА.Жертвами ворожих атак стали три людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.

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