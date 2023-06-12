Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 08:50
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 12 червня.
Загальні бойові втрати противника станом на 12.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3931 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од,
- артилерійських систем – 3746 (+10) од,
- РСЗВ – 601 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1183 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 510 (+1).
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Загальні бойові втрати противника станом на 12.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3931 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од,
- артилерійських систем – 3746 (+10) од,
- РСЗВ – 601 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1183 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 510 (+1).
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