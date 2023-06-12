Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу





Загальні бойові втрати противника станом на 12.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3931 (+5) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од,

- артилерійських систем – 3746 (+10) од,

- РСЗВ – 601 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,

- літаків – 314 (+0) од,

- гелікоптерів – 299 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),

- крилаті ракети ‒ 1183 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,

- спеціальна техніка ‒ 510 (+1).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 12 червня.Загальні бойові втрати противника станом на 12.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3931 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од,- артилерійських систем – 3746 (+10) од,- РСЗВ – 601 (+0) од,- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 299 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),- крилаті ракети ‒ 1183 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,- спеціальна техніка ‒ 510 (+1).

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