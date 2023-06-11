На Волині попрощалися із загиблим Героєм Андрієм Шевчуком
Сьогодні, 08:35
В Любомлі в останню дорогу провели загиблого воїна Андрія Шевчука.
Про це повідомляє Наше життя.
Він загинув 8 червня на Луганщині.
Відспівали Героя у Свято-Михайлівському храмі. Після цього на центральній площі міста відбулася громадська панахида.
Нагадаємо, захищаючи Україну від окупантів, на Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Шевчук.
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Про це повідомляє Наше життя.
Він загинув 8 червня на Луганщині.
Відспівали Героя у Свято-Михайлівському храмі. Після цього на центральній площі міста відбулася громадська панахида.
Нагадаємо, захищаючи Україну від окупантів, на Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Шевчук.
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