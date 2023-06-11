На Волині попрощалися із загиблим Героєм Андрієм Шевчуком

На Волині попрощалися із загиблим Героєм Андрієм Шевчуком
В Любомлі в останню дорогу провели загиблого воїна Андрія Шевчука.

Про це повідомляє Наше життя.

Він загинув 8 червня на Луганщині.

Відспівали Героя у Свято-Михайлівському храмі. Після цього на центральній площі міста відбулася громадська панахида.

Нагадаємо, захищаючи Україну від окупантів, на Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Шевчук.

На Волині попрощалися із загиблим Героєм Андрієм Шевчуком


На Волині попрощалися із загиблим Героєм Андрієм Шевчуком


На Волині попрощалися із загиблим Героєм Андрієм Шевчуком

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Теги: війна, Росія, Україна
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