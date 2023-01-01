Суд покарав волинянку, яка вдарила скляною пляшкою по голові жінку

Суд покарав волинянку, яка вдарила скляною пляшкою по голові жінку
Судили волинянку, яка вдарила скляною пляшкою по голові іншу жінку. А посварилися вони через сміття.

Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.

Конфлікт між жінками трапився у серпня 2021 року в дворі багатоквартирного будинку. Обвинувачена Тетяна О. нанесла іншій жінці удар скляною пляшкою по голові. Потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачена, яка визнала у суді свою вину, розповіла, що того дня сиділа на лавці у дворі і була дуже засмученою. В цей час потерпіла почала звинувачувати її, що вона розкидає сміття. Ці слова її обурили, адже, зі слів обвинуваченої, вона збирала сміття, а не розкидала.

Під час сварки потерпіла схопила її ззаду руками, на що вона відреагувала миттєво – підібрала з землі пляшку і відмахнулась нею, попавши пляшкою в голову потерпілої. Після цього пішла з місця бійки.

Врахувавши обставини справи суд призначив Тетяні О. покарання у виді 150 годин громадських робіт.

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Теги: суд, пляшка
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