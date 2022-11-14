Сили оборони звільнили Нескучне і Макарівку на Донеччині





«10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищука Олександра, друга «МАКЕДОНЦЯ» звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області», – ідеться у повідомленні батальйону.



Також, як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, сили оборони звільнили від російських загарбників населений пункт Макарівка Донецької області.



«На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м. На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка.На напрямках де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено», – повідомила вона.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України звільнили від російських загарбників село Нескучне і населений пункт Макарівка, що у Донецькій області.«10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора, друга «МАКЕДОНЦЯ» звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області», – ідеться у повідомленні батальйону.Також, як заявила заступниця міністра оборони, сили оборони звільнили від російських загарбників населений пункт Макарівка Донецької області.«На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м. На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка.На напрямках де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено», – повідомила вона.Нагадаємо, воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.

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