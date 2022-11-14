Сили оборони звільнили Нескучне і Макарівку на Донеччині

Сили оборони звільнили Нескучне і Макарівку на Донеччині
Збройні сили України звільнили від російських загарбників село Нескучне і населений пункт Макарівка, що у Донецькій області.

«10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищука Олександра, друга «МАКЕДОНЦЯ» звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області», – ідеться у повідомленні батальйону.

Також, як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, сили оборони звільнили від російських загарбників населений пункт Макарівка Донецької області.

«На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м. На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка.На напрямках де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено», – повідомила вона.

Нагадаємо, воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.

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Теги: Нескучне, Макарівка, звільнення, ЗСУ
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