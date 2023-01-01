Під час обміну полоненими «вагнерівець» захотів служити на боці України
Сьогодні, 03:07
У Російському добровольчому корпусі заявили, що 11 червня під час обміну один із полонених росіян, який раніше воював у лавах ПВК «Вагнер», від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем «РДК» (Російський добровольчий корпус).
Відповідне відео опубліковано в Telegram «РДК».
«Командир «РДК», Денис WhiteRex, був присутній сьогодні на процедурі обміну полоненими. Усім солдатам було запропоновано можливість добровільно вступити до лав Російського добровольчого корпусу», – йдеться у повідомленні.
Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК «Вагнер», від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем «РДК».
«Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах», – зазначили в «РДК».
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Відповідне відео опубліковано в Telegram «РДК».
«Командир «РДК», Денис WhiteRex, був присутній сьогодні на процедурі обміну полоненими. Усім солдатам було запропоновано можливість добровільно вступити до лав Російського добровольчого корпусу», – йдеться у повідомленні.
Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК «Вагнер», від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем «РДК».
«Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах», – зазначили в «РДК».
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