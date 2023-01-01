Під час обміну полоненими «вагнерівець» захотів служити на боці України

Під час обміну полоненими «вагнерівець» захотів служити на боці України
У Російському добровольчому корпусі заявили, що 11 червня під час обміну один із полонених росіян, який раніше воював у лавах ПВК «Вагнер», від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем «РДК» (Російський добровольчий корпус).

Відповідне відео опубліковано в Telegram «РДК».

«Командир «РДК», Денис WhiteRex, був присутній сьогодні на процедурі обміну полоненими. Усім солдатам було запропоновано можливість добровільно вступити до лав Російського добровольчого корпусу», – йдеться у повідомленні.

Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК «Вагнер», від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем «РДК».

«Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах», – зазначили в «РДК».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «РДК», ПВК «Вагнер», обмін полоненими
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час обміну полоненими «вагнерівець» захотів служити на боці України
Сьогодні, 03:07
Канада запровадила нові санкції проти росії
Сьогодні, 02:14
Служив разом іх сином: на Волині попрощалися із Героєм Сергієм Карпуком
Сьогодні, 01:12
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Звільнення донецького села від окупантів: добрі новини від ВолиньPost
11 червень, 23:35
Схожі новини
Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників
16 квітень, 11:40
Президент Сербії Вучич заявив, що сербські найманці з ПВК «Вагнер» відправляться за ґрати після повернення додому Президент Сербії Вучич заявив, що сербські найманці з ПВК «Вагнер» відправляться за ґрати після повернення додому
01 березень, 17:41
Великий обмін полоненими: додому повертаються 100 військових і 1 цивільний Великий обмін полоненими: додому повертаються 100 військових і 1 цивільний
16 лютий, 18:17
З російського полону звільнили ще 50 українських військових З російського полону звільнили ще 50 українських військових
08 січень, 15:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час обміну полоненими «вагнерівець» захотів служити на боці України
Сьогодні, 03:07
 0
Канада запровадила нові санкції проти росії
Сьогодні, 02:14
 0
Служив разом іх сином: на Волині попрощалися із Героєм Сергієм Карпуком
Сьогодні, 01:12
 0
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Звільнення донецького села від окупантів: добрі новини від ВолиньPost
11 червень, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8