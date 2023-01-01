Служив разом іх сином: на Волині попрощалися із Героєм Сергієм Карпуком

Сергієм Карпуком.



Про це



Розділити біль з рідними та провести Героя в останню земну дорогу зійшлися близькі, знайомі, односельчани та побратими Сергія. З перших днів повномасштабної війни він став на захист країни. Був у «волинській сотці»,Віталія, який разом служив з батьком, їх бліндаж накрило.



До свого 54-річчя, яке мав би відзначати 25 червня, Сергій не дожив декілька тижнів. Але тут, на землі, він назавжди залишиться Героєм, вписавши своє ім’я у нетлінну книгу творення Української держави.



А в пам’яті тих, хто його знав, – щирим, добрим і простим, людиною, яка відчувала безмежну відповідальність за інших. На війні завжди шкодував молодих хлопців і казав, що їм потрібно повернутися додому, а про себе й не думав. Все життя він віддав лісничій справі, працював лісорубом у Перевалівському лісництві. Любив природу і красу свого краю, любив людей, тож і став на захист своєї країни не вагаючись.



На рідну землю воїн повернувся уквітчаними дорогами, живим коридором шани. За його душу піднеслася спільна молитва. У мить прощання для Героя прозвучав Державний Гімн України та військовий салют.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із загиблим воїномПро це повідомляє Турійська громада.Розділити біль з рідними та провести Героя в останню земну дорогу зійшлися близькі, знайомі, односельчани та побратими Сергія. З перших днів повномасштабної війни він став на захист країни. Був у «волинській сотці», останнім часом воював на Донеччині, де й загинув. За словами сина, який разом служив з батьком, їх бліндаж накрило.До свого 54-річчя, яке мав би відзначати 25 червня, Сергій не дожив декілька тижнів. Але тут, на землі, він назавжди залишиться Героєм, вписавши своє ім’я у нетлінну книгу творення Української держави.А в пам’яті тих, хто його знав, – щирим, добрим і простим, людиною, яка відчувала безмежну відповідальність за інших. На війні завжди шкодував молодих хлопців і казав, що їм потрібно повернутися додому, а про себе й не думав. Все життя він віддав лісничій справі, працював лісорубом у Перевалівському лісництві. Любив природу і красу свого краю, любив людей, тож і став на захист своєї країни не вагаючись.На рідну землю воїн повернувся уквітчаними дорогами, живим коридором шани. За його душу піднеслася спільна молитва. У мить прощання для Героя прозвучав Державний Гімн України та військовий салют.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію