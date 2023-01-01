Звільнення донецького села від окупантів: добрі новини від ВолиньPost

щовечора вам розповідає про найважливіші та найдобріші події, які трапились за день.Українські захисники за добу ліквідували ще 980 окупантів, 17 танків та 24 броньованих машини.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,танків ‒ 3926 (+17) од,бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,артилерійських систем – 3736 (+19) од,РСЗВ – 601 (+1) од,засоби ППО ‒ 362 (+0) од,літаків – 314 (+0) од,гелікоптерів – 299 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),крилаті ракети ‒ 1183 (+7),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,спеціальна техніка ‒ 509 (+2).Воїни 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.Про це повідомляють у бригаді."Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!". - йдеться в повідомленні.Зазначається, що вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі.У Маневичах молодь з різних регіонів України відремонтувала приміщення нового молодіжного простору. Хлопці і дівчата, які приїхали у Маневичі за обміном, працювали протягом тижня. Вік учасників молодіжного обміну – від 18 до 35 років. Загалом приміщення ремонтували 30 молодих людей.Також серед учасників проєкту були жителі Донеччини і Херсонщини. "Більшість нашої молоді залишилось в окупації. Я приїхав для набуття нових навичок, які наділі б впроваджував після деокупації свого міста", – розповів учасник обміну з Бердянська