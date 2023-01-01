Звільнення донецького села від окупантів: добрі новини від ВолиньPost
11 червень, 23:35
Наші хлопці та дівчата мужньо захищають свою територію, громадян та державність у надлюдських і героїчних умовах. На затопленій частині Херсонщини вода потрохи відступає. Катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у звільненні власних територій. Про це заявляють військові та влада. Ми віримо у Збройні сили, не забуваємо підтримувати їх, бо лише тоді ми зможемо вистояти і перемогти. Плечем до плеча.
Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора вам розповідає про найважливіші та найдобріші події, які трапились за день.
Підбірка добрих новин за 11 червня
Українські захисники за добу знищили ще 980 російських окупантів
Українські захисники за добу ліквідували ще 980 окупантів, 17 танків та 24 броньованих машини.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3926 (+17) од,
бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
артилерійських систем – 3736 (+19) од,
РСЗВ – 601 (+1) од,
засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 299 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
ЗСУ звільнили Благодатне на Донеччині
Воїни 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.
Про це повідомляють у бригаді.
"Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!". - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі.
Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення
У Маневичах молодь з різних регіонів України відремонтувала приміщення нового молодіжного простору. Хлопці і дівчата, які приїхали у Маневичі за обміном, працювали протягом тижня. Вік учасників молодіжного обміну – від 18 до 35 років. Загалом приміщення ремонтували 30 молодих людей.
Також серед учасників проєкту були жителі Донеччини і Херсонщини. "Більшість нашої молоді залишилось в окупації. Я приїхав для набуття нових навичок, які наділі б впроваджував після деокупації свого міста", – розповів учасник обміну з Бердянська Олександр Джупанов.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора вам розповідає про найважливіші та найдобріші події, які трапились за день.
Підбірка добрих новин за 11 червня
Українські захисники за добу знищили ще 980 російських окупантів
Українські захисники за добу ліквідували ще 980 окупантів, 17 танків та 24 броньованих машини.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3926 (+17) од,
бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
артилерійських систем – 3736 (+19) од,
РСЗВ – 601 (+1) од,
засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 299 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
ЗСУ звільнили Благодатне на Донеччині
Воїни 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.
Про це повідомляють у бригаді.
"Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!". - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі.
Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення
У Маневичах молодь з різних регіонів України відремонтувала приміщення нового молодіжного простору. Хлопці і дівчата, які приїхали у Маневичі за обміном, працювали протягом тижня. Вік учасників молодіжного обміну – від 18 до 35 років. Загалом приміщення ремонтували 30 молодих людей.
Також серед учасників проєкту були жителі Донеччини і Херсонщини. "Більшість нашої молоді залишилось в окупації. Я приїхав для набуття нових навичок, які наділі б впроваджував після деокупації свого міста", – розповів учасник обміну з Бердянська Олександр Джупанов.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Звільнення донецького села від окупантів: добрі новини від ВолиньPost
11 червень, 23:35
У Луцьку керівника підприємства спіймали п'яним за кермом
11 червень, 22:30
З полону звільнили п'ятьох військовослужбовців з Волині
11 червень, 21:35
Медіа