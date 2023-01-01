У Луцьку керівника підприємства спіймали п'яним за кермом





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - передають



Як йдеться у протоколі про адміністративне правопорушення, 21 січня на проспекті Соборності, 6 Юрій Д. керував «фольквагеном» в стані алкогольного сп’яніння. Результат драгера – 1,96 проміле, що майже в десять разів перевищує допустиму норму.



Під час розгляду справи адвокат обвинуваченого Лащук Ю. В. зазначила, що він не визнає вину. Вона підтримала письмові пояснення захисника Кінах Я. В. та просила закрити провадження у справі за відсутністю в діях Юрія Д. складу адміністративного правопорушення.



Як пояснила, на відеозаписі відображено, що поліцейські перебувають біля автомобіля, який рухається. Але докази на підтвердження факту керування транспортним засобом Юрієм Д. відсутні. Також адвокати ствердили, що до чоловіка було застосовано фізичну силу, від отриманих ударів той опинився на землі. Про це було подано у відповідні органи заяви про вчинення злочину.



Представники ГО «Гайдамаки», які перебували на патрулюванні міста разом з поліцією, розповіли на суді, що в ту ніч їм дорогу перегородив «фольксваген». У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах з рота, нечітка мова. Далі приїхала поліція, в їхній присутності водій продув драгер, який показав результат 1,96 проміле алкоголю в крові. Такі ж покази дав і патрульний поліцейський Шимчук В. В.



На переконання суду, слова свідків події та докази підтверджують вину Юрія Д. у правопорушенні, передбаченому ч.1 ст. 130 КУпАП. Зокрема, відеозапис підтверджує: Юрій Д. неодноразово повідомляв працівникам поліції про те, що вживав алкогольні напої та керував транспортним засобом, «щоб припаркувати авто».



У постанові йдеться, що аргументи адвоката Лащук Ю.В. про неправомірну поведінку працівників поліції та застосування до її підзахисного фізичної сили не можуть бути встановлені судом під час розгляду цієї справу з огляду на предмет дослідження за цим провадженням. Окрім того, наведене не впливає на встановлення факту скоєння Юрієм Д. правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 1 статті 130 КУпАП.



В підсумку суд оштрафував водія на 17 тисяч гривень та на рік позбавив його водійського посвідчення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку за п’яне водіння судили директора ТОВ «СевенБрок», якого зупинили під час комендантської години. На суді адвокати стверджували, що чоловіка побили.Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - передають Волинські новини. Як йдеться у протоколі про адміністративне правопорушення, 21 січня на проспекті Соборності, 6 Юрій Д. керував «фольквагеном» в стані алкогольного сп’яніння. Результат драгера – 1,96 проміле, що майже в десять разів перевищує допустиму норму.Лащук Ю. В. зазначила, що він не визнає вину. Вона підтримала письмові пояснення захисникаВ. та просила закрити провадження у справі за відсутністю в діях. складу адміністративного правопорушення.Як пояснила, на відеозаписі відображено, що поліцейські перебувають біля автомобіля, який рухається. Але докази на підтвердження факту керування транспортним засобом Юрієм Д. відсутні. Також адвокати ствердили, що до чоловіка було застосовано фізичну силу, від отриманих ударів той опинився на землі. Про це було подано у відповідні органи заяви про вчинення злочину.Представники ГО «Гайдамаки», які перебували на патрулюванні міста разом з поліцією, розповіли на суді, що в ту ніч їм дорогу перегородив «фольксваген». У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах з рота, нечітка мова. Далі приїхала поліція, в їхній присутності водій продув драгер, який показав результат 1,96 проміле алкоголю в крові. Такі ж покази дав і патрульний поліцейський Шимчук В. В.На переконання суду, слова свідків події та докази підтверджують вину Юрія Д. у правопорушенні, передбаченому ч.1 ст. 130 КУпАП. Зокрема, відеозапис підтверджує: Юрій Д. неодноразово повідомляв працівникам поліції про те, що вживав алкогольні напої та керував транспортним засобом, «щоб припаркувати авто».У постанові йдеться, що аргументи адвоката Лащук Ю.В. про неправомірну поведінку працівників поліції та застосування до її підзахисного фізичної сили не можуть бути встановлені судом під час розгляду цієї справу з огляду на предмет дослідження за цим провадженням. Окрім того, наведене не впливає на встановлення факту скоєння Юрієм Д. правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 1 статті 130 КУпАП.В підсумку суд оштрафував водія на 17 тисяч гривень та на рік позбавив його водійського посвідчення.

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