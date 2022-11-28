З полону звільнили п'ятьох військовослужбовців з Волині

З полону звільнили п'ятьох військовослужбовців з Волині
У неділю, 11 червня, під час чергового обміну з російського полону звільнили 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники, з них п'ятеро – волиняни.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Військовослужбовці Камінський Андрій Ростиславович (м. Луцьк), Грицай Тарас Костянтинович (м. Луцьк), Зуй Віталій Володимирович (м.Рожище), Карпʼяк Олег Ростиславович (с.Озерці, Луцький район) перебували у полоні більше року. Потрапили у полон, виконуючи бойові завдання поблизу Лиману Словянського району Донецької області.

Також було звільнено Линника Олександра Петровича (Луцький район), який вважався безвісти зниклим з травня поточного року.

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Теги: полон, звільнення, Волинь
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