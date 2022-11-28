З полону звільнили п'ятьох військовослужбовців з Волині





Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Військовослужбовці Камінський Андрій Ростиславович (м. Луцьк), Грицай Тарас Костянтинович (м. Луцьк), Зуй Віталій Володимирович (м.Рожище), Карпʼяк Олег Ростиславович (с.Озерці, Луцький район) перебували у полоні більше року. Потрапили у полон, виконуючи бойові завдання поблизу Лиману Словянського району Донецької області.



Також було звільнено Линника Олександра Петровича (Луцький район), який вважався безвісти зниклим з травня поточного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 11 червня, під час чергового обміну з російського полону звільнили 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники, з них п'ятеро – волиняни.Про це повідомив голова Волинської ОВАВійськовослужбовці(м. Луцьк),(м. Луцьк),(м.Рожище),(с.Озерці, Луцький район) перебували у полоні більше року. Потрапили у полон, виконуючи бойові завдання поблизу Лиману Словянського району Донецької області.Також було звільнено(Луцький район), який вважався безвісти зниклим з травня поточного року.

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