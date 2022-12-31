Пенсійні доплати в червні: скільком волинянам їх нарахують

Пенсійні доплати в червні: скільком волинянам їх нарахують
Понад 15 тисяч волинських пенсіонерів з червня 2023 року отримуватимуть підвищені виплати.

Про це розповіла Суспільному заступниця начальника Пенсійного фонду у Волинській області Лариса Лучковська.

Доплати нарахують лише працюючим пенсіонерам, які отримати цей статус за останні два роки. Всього в області станом на 1 червня більше 255 тисяч військових і цивільних пенсіонерів.

Які надбавки отримають пенсіонери

Зі слів Лариси Лучковської пенсіонери отримуватимуть підвищені виплати, які почали їм перераховувати ще з 1 квітня.

"Виключно по стажу перерахунок проведено по 12 742 справах. Це орієнтовно 158 грн доплат до пенсій. Перерахунок по стажу і зарплаті провели по 2 561 справах – це десь 200-250 гривень", – говорить посадовиця.

Коли буде перерахунок

Як зазначила заступниця начальника обласного Пенсійного фонду, перерахунки проводять щороку у квітні і тільки для працюючих цивільних пенсіонерів.

“Доплати ми нараховуємо в кінці травня на червень, і в червні вже ніхто ніяких інших дій не проводить. Всі перерахунки по стажу і зарплаті наші пенсіонери отримують з червня. Вони не одноразові, а це вже їхня пенсія на майбутнє”, – розповіла Лариса Лучковська.

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Теги: Волинь, пенсія, доплати
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