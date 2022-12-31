Пенсійні доплати в червні: скільком волинянам їх нарахують





Про це розповіла Лариса Лучковська.



Доплати нарахують лише працюючим пенсіонерам, які отримати цей статус за останні два роки. Всього в області станом на 1 червня більше 255 тисяч військових і цивільних пенсіонерів.



Які надбавки отримають пенсіонери



Зі слів Лариси Лучковської пенсіонери отримуватимуть підвищені виплати, які почали їм перераховувати ще з 1 квітня.



"Виключно по стажу перерахунок проведено по 12 742 справах. Це орієнтовно 158 грн доплат до пенсій. Перерахунок по стажу і зарплаті провели по 2 561 справах – це десь 200-250 гривень", – говорить посадовиця.



Коли буде перерахунок



Як зазначила заступниця начальника обласного Пенсійного фонду, перерахунки проводять щороку у квітні і тільки для працюючих цивільних пенсіонерів.



“Доплати ми нараховуємо в кінці травня на червень, і в червні вже ніхто ніяких інших дій не проводить. Всі перерахунки по стажу і зарплаті наші пенсіонери отримують з червня. Вони не одноразові, а це вже їхня пенсія на майбутнє”, – розповіла Лариса Лучковська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 15 тисяч волинських пенсіонерів з червня 2023 року отримуватимуть підвищені виплати.Про це розповіла Суспільному заступниця начальника Пенсійного фонду у Волинській областіДоплати нарахують лише працюючим пенсіонерам, які отримати цей статус за останні два роки. Всього в області станом на 1 червня більше 255 тисяч військових і цивільних пенсіонерів.Зі слів Лариси Лучковської пенсіонери отримуватимуть підвищені виплати, які почали їм перераховувати ще з 1 квітня."Виключно по стажу перерахунок проведено по 12 742 справах. Це орієнтовно 158 грн доплат до пенсій. Перерахунок по стажу і зарплаті провели по 2 561 справах – це десь 200-250 гривень", – говорить посадовиця.Як зазначила заступниця начальника обласного Пенсійного фонду, перерахунки проводять щороку у квітні і тільки для працюючих цивільних пенсіонерів.“Доплати ми нараховуємо в кінці травня на червень, і в червні вже ніхто ніяких інших дій не проводить. Всі перерахунки по стажу і зарплаті наші пенсіонери отримують з червня. Вони не одноразові, а це вже їхня пенсія на майбутнє”, – розповіла Лариса Лучковська.

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