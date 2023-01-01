Погода у Луцьку на завтра, 12 червня

Погода у Луцьку на завтра, 12 червня
У Луцьку завтра, 12 червня, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 9° до 12° тепла.

Народний прогноз погоди: 12 червня відзначається день пам'яті преподобного Ісакія-сповідника. У народі цей день вважався зміїним. За народним повір'ям, у цей день змії "ходять по лісах станицями" і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному вони готові мстити безмилосердно. З давніх часів до нас дійшла традиція на день Ісакія саджати боби. Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятись. У цей час цвіте шипшина і жасмин..

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оборонній промисловості росії даються взнаки міжнародні санкції, — Генштаб
Сьогодні, 21:05
Пенсійні доплати в червні: скільком волинянам їх нарахують
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку на завтра, 12 червня
Сьогодні, 20:00
У Повітряних силах розповіли, чи можуть в України закінчитись ракети до Patriot
Сьогодні, 19:19
Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
Схожі новини
Погода на завтра, 10 червня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 10 червня, у Луцьку та Волинській області
09 червень, 20:00
Погода на завтра, 9 червня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 9 червня, у Луцьку та Волинській області
08 червень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня
07 червень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
06 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оборонній промисловості росії даються взнаки міжнародні санкції, — Генштаб
Сьогодні, 21:05
 0
Пенсійні доплати в червні: скільком волинянам їх нарахують
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку на завтра, 12 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У Повітряних силах розповіли, чи можуть в України закінчитись ракети до Patriot
Сьогодні, 19:19
 0
Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
 0
Медіа
відео
1/8