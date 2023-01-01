Погода у Луцьку на завтра, 12 червня

У Луцьку завтра, 12 червня, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 9° до 12° тепла.Народний прогноз погоди: 12 червня відзначається день пам'яті преподобного Ісакія-сповідника. У народі цей день вважався зміїним. За народним повір'ям, у цей день змії "ходять по лісах станицями" і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному вони готові мстити безмилосердно. З давніх часів до нас дійшла традиція на день Ісакія саджати боби. Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятись. У цей час цвіте шипшина і жасмин..