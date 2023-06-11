У Повітряних силах розповіли, чи можуть в України закінчитись ракети до Patriot

У Повітряних силах розповіли, чи можуть в України закінчитись ракети до Patriot
Ситуація, коли через інтенсивні російські обстріли в України закінчаться ракети до систем Patriot, – малоймовірна.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді".

"Я вам більше скажу: у нас ракети до С-300 і до "Буків" теж би вже давно закінчилися, якби нам не допомагали наші західні партнери. Тому усім світом будуть Україні допомагати, і ракетами до Patriot зокрема.

Ви ж не думаєте, що один раз дали Patriot з ракетами і на тому все закінчилося? Як літаки, як артилерія Himars, все потребує постійних поставок із країн Заходу. І, відповідно, ми стараємося більш-менш раціонально використовувати це озброєння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Повітряних силах розповіли, чи можуть в України закінчитись ракети до Patriot
Сьогодні, 19:19
Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
Росія може виробляти ракети завдяки обходу санкцій, – Ігнат
Сьогодні, 17:11
Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей
Сьогодні, 16:18
Про безпеку і прогнози: яким буде туристичний сезон-2023 на волинському Світязі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
Росія може виробляти ракети завдяки обходу санкцій, – Ігнат Росія може виробляти ракети завдяки обходу санкцій, – Ігнат
Сьогодні, 17:11
Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей
Сьогодні, 16:18
Росіяни мародерять в затоплених селах на лівобережжі Херсонщини Росіяни мародерять в затоплених селах на лівобережжі Херсонщини
Сьогодні, 14:59
Росія переміщує боєздатні частини з Херсонського на інші напрямки, – Маляр Росія переміщує боєздатні частини з Херсонського на інші напрямки, – Маляр
Сьогодні, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Повітряних силах розповіли, чи можуть в України закінчитись ракети до Patriot
Сьогодні, 19:19
 0
Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
 0
Росія може виробляти ракети завдяки обходу санкцій, – Ігнат
Сьогодні, 17:11
 0
Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей
Сьогодні, 16:18
 0
Про безпеку і прогнози: яким буде туристичний сезон-2023 на волинському Світязі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8