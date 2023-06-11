У Повітряних силах розповіли, чи можуть в України закінчитись ракети до Patriot
Сьогодні, 19:19
Ситуація, коли через інтенсивні російські обстріли в України закінчаться ракети до систем Patriot, – малоймовірна.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді".
"Я вам більше скажу: у нас ракети до С-300 і до "Буків" теж би вже давно закінчилися, якби нам не допомагали наші західні партнери. Тому усім світом будуть Україні допомагати, і ракетами до Patriot зокрема.
Ви ж не думаєте, що один раз дали Patriot з ракетами і на тому все закінчилося? Як літаки, як артилерія Himars, все потребує постійних поставок із країн Заходу. І, відповідно, ми стараємося більш-менш раціонально використовувати це озброєння", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.
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Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді".
"Я вам більше скажу: у нас ракети до С-300 і до "Буків" теж би вже давно закінчилися, якби нам не допомагали наші західні партнери. Тому усім світом будуть Україні допомагати, і ракетами до Patriot зокрема.
Ви ж не думаєте, що один раз дали Patriot з ракетами і на тому все закінчилося? Як літаки, як артилерія Himars, все потребує постійних поставок із країн Заходу. І, відповідно, ми стараємося більш-менш раціонально використовувати це озброєння", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.
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