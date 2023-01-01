Росія може виробляти ракети завдяки обходу санкцій, – Ігнат

Росія може виробляти ракети завдяки обходу санкцій, – Ігнат
Російська федерація продовжує отримувати комплектуючі завдяки обходу міжнародних санкцій й виробляє нові ракети.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пише Укрінформ.

"На жаль, росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво. Ракет високоточних, далекобійних – Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал", які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно, противник не мав достатньо. Коли він атакував нашу критичну інфраструктуру, то використав фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння. Але навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І уже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "кинджалів", і "калібрів", - зазначив Ігнат.

На його думку, вочевидь, росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, та отримує те, що сама виготовляти не може: плати, чипи, напівпровідники.

"Тому сподіваюся, що росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна Росію буде поставити на місце", - підкреслив речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
Росія може виробляти ракети завдяки обходу санкцій, – Ігнат
Сьогодні, 17:11
Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей
Сьогодні, 16:18
Про безпеку і прогнози: яким буде туристичний сезон-2023 на волинському Світязі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
Росіяни мародерять в затоплених селах на лівобережжі Херсонщини
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей
Сьогодні, 16:18
Росіяни мародерять в затоплених селах на лівобережжі Херсонщини Росіяни мародерять в затоплених селах на лівобережжі Херсонщини
Сьогодні, 14:59
Росія переміщує боєздатні частини з Херсонського на інші напрямки, – Маляр Росія переміщує боєздатні частини з Херсонського на інші напрямки, – Маляр
Сьогодні, 13:00
ЗСУ звільнили Благодатне на Донеччині ЗСУ звільнили Благодатне на Донеччині
Сьогодні, 12:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
 0
Росія може виробляти ракети завдяки обходу санкцій, – Ігнат
Сьогодні, 17:11
 0
Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей
Сьогодні, 16:18
 0
Про безпеку і прогнози: яким буде туристичний сезон-2023 на волинському Світязі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
 0
Росіяни мародерять в затоплених селах на лівобережжі Херсонщини
Сьогодні, 14:59
 0
Медіа
відео
1/8