Росія може виробляти ракети завдяки обходу санкцій, – Ігнат
Сьогодні, 17:11
Російська федерація продовжує отримувати комплектуючі завдяки обходу міжнародних санкцій й виробляє нові ракети.
Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пише Укрінформ.
"На жаль, росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво. Ракет високоточних, далекобійних – Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал", які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно, противник не мав достатньо. Коли він атакував нашу критичну інфраструктуру, то використав фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння. Але навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І уже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "кинджалів", і "калібрів", - зазначив Ігнат.
На його думку, вочевидь, росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, та отримує те, що сама виготовляти не може: плати, чипи, напівпровідники.
"Тому сподіваюся, що росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна Росію буде поставити на місце", - підкреслив речник.
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Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пише Укрінформ.
"На жаль, росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво. Ракет високоточних, далекобійних – Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал", які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно, противник не мав достатньо. Коли він атакував нашу критичну інфраструктуру, то використав фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння. Але навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І уже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "кинджалів", і "калібрів", - зазначив Ігнат.
На його думку, вочевидь, росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, та отримує те, що сама виготовляти не може: плати, чипи, напівпровідники.
"Тому сподіваюся, що росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна Росію буде поставити на місце", - підкреслив речник.
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