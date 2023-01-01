Росія може виробляти ракети завдяки обходу санкцій, – Ігнат





Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пише



"На жаль, росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво. Ракет високоточних, далекобійних – Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал", які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно, противник не мав достатньо. Коли він атакував нашу критичну інфраструктуру, то використав фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння. Але навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І уже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "кинджалів", і "калібрів", - зазначив Ігнат.



На його думку, вочевидь, росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, та отримує те, що сама виготовляти не може: плати, чипи, напівпровідники.



"Тому сподіваюся, що росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна Росію буде поставити на місце", - підкреслив речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська федерація продовжує отримувати комплектуючі завдяки обходу міжнародних санкцій й виробляє нові ракети.Про це заявив речник командування Повітряних силпише Укрінформ "На жаль, росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво. Ракет високоточних, далекобійних – Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал", які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно, противник не мав достатньо. Коли він атакував нашу критичну інфраструктуру, то використав фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння. Але навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І уже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "кинджалів", і "калібрів", - зазначив Ігнат.На його думку, вочевидь, росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, та отримує те, що сама виготовляти не може: плати, чипи, напівпровідники."Тому сподіваюся, що росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна Росію буде поставити на місце", - підкреслив речник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію